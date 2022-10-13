FESCO презентовала новые книги для детей

Программа «FESCO Детям» направлена на поддержку детства и юношества. Фото: FESCO

7 октября транспортная группа FESCO представила два новых увлекательных издания для детей: стихотворный рассказ «Рыбаки» Александра Введенского и книгу «Чудо-рыба» Николая Колоколова. Презентация прошла во Владивостоке в рамках литературного фестиваля «ЛиТР 2022».

– Общий тираж двух изданий – 55 000 экземпляров. В течение октября мы отправим новые книги в школы и детские сады города. Вместе с партнерской организацией из Владивостока мы также организуем тематические встречи с мастер-классами, играми и совместным чтением в образовательных учреждениях и библиотеках, – рассказал начальник управления по корпоративным коммуникациям FESCO Анатолий Зубарев.

Книги выпускаются в рамках программы «FESCO Детям». Новое, четвертое по счету переиздание – часть проекта поддержки детского и семейного чтения, который компания реализует с 2021 года. В общей сложности напечатано более 200 тысяч книг. Компания передает все тиражи на безвозмездной основе в образовательные, специальные и медицинские учреждения города Владивостока.

Активно поддерживают проект управление по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока, Приморская региональная общественная организация «Совет многодетных родителей», а также библиотечная система города.

Программа «FESCO Детям» направлена на поддержку детства и юношества. В нее также входит программа помощи тяжело больным детям Приморья, которую Группа реализует в партнерстве с «Русфондом», программа по работе с трудным поведением среди школьников, созданная вместе с фондом «Шалаш», а также социальные проекты Владивостокского морского торгового порта (входит в Группу FESCO).

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