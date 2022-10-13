Тематическая иллюстрация. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В социальных сетях появилось видео, на котором женщина избивает и покрывает матами собственного ребенка во Владивостоке. Очевидцы засняли на камеру ссору барышни и маленького мальчика на проспекте Красного знамени, 95. Теперь нерадивой матерью займется полиция, сообщает «КП – Владивосток».

Подробности о случившемся появились в Telegram-канале Svodka25. Подписчики сообщества дали пояснения:

– Неадекватная мамаша избивает своего ребёнка. До начала видео мальчик убегал от неё в слезах, миллион матов из её рта летело в адрес ребенка. Когда мальчик упал, она жестоко пинала его ногами, – написал один из очевидцев.

В свою очередь дополним. Когда мальчик упал, он, видимо, начал кричать. Женщина стала грубо выражаться в его адрес, угрожая лишить его «похода в кино». Затем она подняла парня с асфальта и дала ему оплеуху по голове. Находясь в истерике, ребенок продолжал орать. Мама стала оскорблять его, трясти, а затем просто взяла за руку и ушла.

После того, как случай получил широкую огласку в сети, инспекторы по делам несовершеннолетних установили личности ребенка и его родителя. Оказалось, что женщине 37 лет, проживает во Владивостока. При этом ее четырехлетний малыш растет в полноценной семье, имеет отца.

– После проведения профилактической беседы с законным представителем ребёнку выдано направление на проведение медицинского осмотра на наличие телесных повреждений, – рассказали в полиции. После чего будет принято решение.

Чтобы как-то оправдать свое поведение, женщина сказала, что сын не слушался ее, убегал, затем она сорвалась и отругала его.

Напомним, ранее «КП» писала, что следственный комитет завел уголовное дело жительницу Приморья, которая подозревается в постоянных избиениях и оскорблениях своего сына. Женщина не давала ребенку спать.

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