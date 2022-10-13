Сезон дрифта в этом году завершился в начале сентября. Фото: Telegram-канал RDS ASIA.

Четвертый финальный этап соревнований по дрифту RDS Asia 2022 года официально завершился 3 сентября. За первое место сражались 15 пилотов, но на чемпионство претендовали трое из них: Арсений Варавин, Евгений Иванчей и Алексей Передерей. Победителя всего сезона должны были объявить на «RDS без границ», шоу отменили. Однако это не повод расстраиваться, ведь имя будущего обладателя кубка озвучили во время прямого эфира радио «Комсомольская правда» во Владивостоке. Им стал Алексей Передерей. Дрифтер поделился своими эмоциями, а организатор соревнований, руководитель гонки, спортсмен и тренер Дмитрий Семенюк рассказал подробнее об автоспорте.

Дмитрий Семенюк и Алексей Передерей. Фото: Елизавета ЕНИНА

– Как вам сезон этого года?

– Начинался тревожно, потому что было мало участников. Мы решили придумать новый формат соревнований, чтобы не лишать зрителей шоу.

Дмитрий Семенюк:

Погода была максимально ужасной, то дождь, то ветер. Из четырех этапов только на последнем все было нормально. Гонщики большие молодцы, к концу сезона их прибавилось, они показали отличный дрифт при высокой и непредсказуемой конкуренции.

– Как на Дальнем Востоке можно увеличить число участников?

Дмитрий Семенюк:

– Зависит от желания людей и того, какой уровень соревнований мы проводим. У нас качественные состязания, одни из лучших в России, но важно учитывать и возможности гонщиков. В следующем году придут новенькие ребята.

Участвовать можно с 16 лет, к нам заранее приходят юные спортсмены, у которых есть огромное желание соревноваться. С молодыми интересно работать, они быстро учатся, бесстрашные.

Алексей Передерей:

– Мы всегда надеемся на новых пилотов, приветствуем тепло и стараемся помочь. Важна также поддержка зрителей, которые могут спуститься к гонщикам во время церемонии награждения.

– Какие преимущества или недостатки есть у схемы «каждый с каждым»?

Алексей Передерей:

– Это зрелищно и эмоционально. Мы пробовали подобное в прошлом году, и формат себя зарекомендовал.

Дмитрий Семенюк:

– Минус – это большая нагрузка на механику. Между заездами должны быть больше паузы, пилоты работают целый день, а температура воздуха в машине может достигать +60°С. Плюсы есть только для зрителя, который наслаждается красочным шоу.

У схемы «каждый с каждым» есть свои преимущества и недостатки. Фото: Елизавета ЕНИНА

– Какой уровень у спортсменов, если сравнивать с прошлым годом?

Алексей Передерей:

– Ребята катаются, стараются и растут. В 2022 году меньше именитых спортсменов, например, ушел Григорий Гусев, но участники молодцы. Легких проездов нет, поэтому всем нужно настраиваться и побеждать.

– Какие из этапов оказались сложнее?

Алексей Передерей:

– Самый первый, но начало сезона – это всегда испытание для автомобиля, который готовили к победе, и для пилота, который эмоционально еще не настроен полностью. У меня на первом этапе оторвало колесо, что мешало одержать победу. Два последних заезда тоже были сложными, так как я стал много сомневаться в себе.

– Когда вручат чемпионский кубок сезона?

Дмитрий Семенюк:

– Награждение должно было состояться после «RDS без границ», но пока что мы отложили это мероприятие, сейчас не время пировать. Точную дату сказать не могу, но церемония обязательно состоится и будет торжественной, как мы и планировали.

– Что дает уверенность в том, что Алексей может попасть в RDS GP?

Дмитрий Семенюк:

– У него есть силы, высокие навыки, поэтому он может конкурировать и сражаться за победу. Как его тренер скажу, что он пилот высокого и даже мирового уровня.

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