Тыква - основной ингредиент многих осенних блюд. Фото: Рамиль Галиев

Наверняка у многих из вас осень ассоциируется с теплом шерстяных свитеров, оранжевым цветом, спелыми тыквами и яркой рябиной. В это время года всегда хочется приготовить горячий ароматный кофе с корицей, румяный пирог со сладкой начинкой и насладиться всем этим, закутавшись в уютный плед. Если вы не знаете, каким блюдом себя побаловать, то мы вам поможем. «Комсомольская правда – Владивосток» пообщалась с представителями известных гастробаров, кофеин и кондитерских, чтобы узнать рецепты их осенних лакомств.

ОВОЩНОЕ ЦАРСТВО

Если вы хотите что-то простое и легкое, то можем предложить вам салат с необычным названием «Тыквинели». Наверняка вы уже догадались, какое заведение поделилось с нами своим рецептом. Все верно, это «Супра»! А авторство блюда принадлежит бренд-шефу грузинских домов Виктору Пономареву.

Для приготовления вам понадобится:

– 60 граммов тыквы;

– 40 граммов салата латук;

– 50 граммов помидор;

– 15 граммов сыра брынза;

– 10 граммов красного маринованного лука;

– 4 грамма тыквенных семечек;

– 2 грамма кинзы.

И не забудьте закупиться продуктами для соуса:

– 13,5 грамма подсолнечного нерафинированного масла;

– 13,5 грамма меда;

– 8 граммов наршараба (азербайджанская приправа, получаемая методом сгущения гранатового сока, – прим. «КП»);

– 1,2 грамма винного уксуса;

– 2 грамма соевого соуса;

– щепотка соли и сухого перца чили.

Сначала надо нарезать тыкву кубиками и запечь ее с медом и перцем чили до готовности. Нарезанные помидоры и салат латук смешать вместе, добавить к ним тыкву и красный маринованный лук. Теперь перейдем к соусу. Необходимо смешать нерафинированное масло, мед, наршараб, белый винный уксус, перец чили, соевый соус и соль. Готовое блюдо выкладываем в глубокую тарелку, заправляем, сверху кладем брынзу, посыпаем семечками и украшаем кинзой. Вуаля! Ваш осенний салат готов.

Какие же осенние блюда без тыквы! Фото: сеть грузинских ресторанов «Супра».

Для тех, кто не любит тыквы, у нас есть рецепт другого салата, которым поделился с нами повар сети «Пекарня Мишеля» Иван Литовченко. Делается блюдо довольно просто: 90 граммов свеклы запекаем до готовности, нарезаем ее и 30 граммов консервированных артишоков. Все это надо заправить оливковым маслом, соусами песто и нисуаз. Также в салат добавляют кедровые орехи и шоколадную курагу, которую надо нарезать тонкой соломкой.

Просто и вкусно!

Осенний салат со свеклой от «Пекарни Мишеля». Фото: Иван Литовченко.

МЯСНЫЕ МЕДАЛЬОНЫ

Нам также есть что предложить любителям мяса от шеф-повара фермерского ресторана «Огонек» Дмитрия Яшина.

Для приготовления блюда вам необходимо замариновать 200 граммов вырезки. Чтобы приготовить солевой раствор, на литр воды возьмите 100 граммов соли, затем оставьте в нем мясо на час.

Тыкву также надо замариновать. Почистите и порежьте ее на крупные куски, возьмите 15 граммов меда, веточку тимьяна, розмарин, 20 граммов оливкового масла, соль и перец по вкусу.

Теперь приступим к готовке. Медальоны надо обжарить с каждой стороны по три минуты, после убрать в духовку на 10-15 минут в зависимости от прожарки мяса (кстати, печь надо разогреть до 180 градусов).

Тыкву выкладываем на противень, заливаем 50 граммов воды, накрываем и отправляем в духовку (также разогретую до 180 градусов) на 20 минут.

Также для блюда вам понадобится соус. Для его приготовления обжарьте 100 граммов лука до золотистого цвета, добавьте 10 граммов коньяка и тушите до полного выпаривания алкоголя. Отправьте очищенный от косточек болгарский перец в духовку на 25 минут при температуре 200 градусов. Вытащить можно тогда, когда кожица станет черной. Снимите ее и оставьте только мякоть, затем смешайте в блендере вместе с луком. Можно добавить куриный или говяжий бульон, чтобы добиться соусообразной структуры.

А теперь сервировка. Выкладываем на тарелку медальоны, предварительно разрезав, рядом запеченную тыкву и поливаем соусом. Ваше блюдо готово!

БОДРЯЩИЙ НАПИТОК

Вы думали, что мы будем говорить только о еде? Но нет, для вас мы также приготовили рецепт кофе от бариста «Kafema».

Для изготовления напитка вам понадобится турка не больше 200-250 миллилитров, если взять объем больше, то напиток не получится плотным и насыщенным. 15 граммов малинового пюре. Не стоит брать ягоды, так как в готовом продукте больше мякоти и меньше сахара, можно также взять варенье. Также необходимы 3 грамма сахара мусковадо и немного зерен кардамона (их лучше взять не молотыми, а в скорлупке). Соотношения кофе и воды 1 к 10, то есть берем 170 граммов воды комнатной температуры и 17 граммов кофе очень мелкого помола (лучше взять «Эфиопию», так как она обладает оттенками бергамота, лаванды и цитрусов).

Для приготовления лучше взять кофе мелкого помола. Фото: «Kafema».

Все ингредиенты добавляем в турку, размешиваем и ставим на максимальный огонь, приготовление напитка займет до 3,5 минут. Когда «шапочка» поднялась, снимаем сосуд и переливаем содержимое в чашку.

Но надо помнить, что одна турка рассчитана на одну кружку. Дело в том, что «шапочка» – это молотый кофе, когда он попадает в чашку, то продолжает завариваться в ней. Поэтому сразу выпить напиток не выйдет, желательно подождать еще пять-шесть минут.

Если вдруг боитесь готовить кофе самостоятельно, то всегда можете посетить «Kafema» и попробовать его там, а также насладиться другими осенними новинками заведения. К концу ноября здесь появятся два безалкогольных глинтвейна на соке виноградов рислинг и мерло с добавлением пюре смородины и розовым перцем. Появится в меню горячий смузи с ананасом, облепихой, куркумой, бананом и манго. Также можно ознакомиться с региональными какао. «Гаити» – мягкий напиток с оттенками орехов и карамели, «Гондурас» – насыщенный с оттенками копчения и сухофруктов, «Танзания» – наиболее выражен фруктовый вкус, также чувствуются нотки ягод.

Добавим, что все блюда, про которые мы написали выше, можно попробовать в упомянутых заведениях.

Приятного аппетита и мягкой осени!

Кроме кофе в заведении можно отведать региональный какао. Фото: «Kafema».

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