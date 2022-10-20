Тыква - основной ингредиент многих осенних блюд.
Фото: Рамиль Галиев
Наверняка у многих из вас осень ассоциируется с теплом шерстяных свитеров, оранжевым цветом, спелыми тыквами и яркой рябиной. В это время года всегда хочется приготовить горячий ароматный кофе с корицей, румяный пирог со сладкой начинкой и насладиться всем этим, закутавшись в уютный плед. Если вы не знаете, каким блюдом себя побаловать, то мы вам поможем. «Комсомольская правда – Владивосток» пообщалась с представителями известных гастробаров, кофеин и кондитерских, чтобы узнать рецепты их осенних лакомств.
ОВОЩНОЕ ЦАРСТВО
Если вы хотите что-то простое и легкое, то можем предложить вам салат с необычным названием «Тыквинели». Наверняка вы уже догадались, какое заведение поделилось с нами своим рецептом. Все верно, это «Супра»! А авторство блюда принадлежит бренд-шефу грузинских домов Виктору Пономареву.
Для приготовления вам понадобится:
– 60 граммов тыквы;
– 40 граммов салата латук;
– 50 граммов помидор;
– 15 граммов сыра брынза;
– 10 граммов красного маринованного лука;
– 4 грамма тыквенных семечек;
– 2 грамма кинзы.
И не забудьте закупиться продуктами для соуса:
– 13,5 грамма подсолнечного нерафинированного масла;
– 13,5 грамма меда;
– 8 граммов наршараба (азербайджанская приправа, получаемая методом сгущения гранатового сока, – прим. «КП»);
– 1,2 грамма винного уксуса;
– 2 грамма соевого соуса;
– щепотка соли и сухого перца чили.
Сначала надо нарезать тыкву кубиками и запечь ее с медом и перцем чили до готовности. Нарезанные помидоры и салат латук смешать вместе, добавить к ним тыкву и красный маринованный лук. Теперь перейдем к соусу. Необходимо смешать нерафинированное масло, мед, наршараб, белый винный уксус, перец чили, соевый соус и соль. Готовое блюдо выкладываем в глубокую тарелку, заправляем, сверху кладем брынзу, посыпаем семечками и украшаем кинзой. Вуаля! Ваш осенний салат готов.
Какие же осенние блюда без тыквы! Фото: сеть грузинских ресторанов «Супра».
Для тех, кто не любит тыквы, у нас есть рецепт другого салата, которым поделился с нами повар сети «Пекарня Мишеля» Иван Литовченко. Делается блюдо довольно просто: 90 граммов свеклы запекаем до готовности, нарезаем ее и 30 граммов консервированных артишоков. Все это надо заправить оливковым маслом, соусами песто и нисуаз. Также в салат добавляют кедровые орехи и шоколадную курагу, которую надо нарезать тонкой соломкой.
Просто и вкусно!
Осенний салат со свеклой от «Пекарни Мишеля». Фото: Иван Литовченко.
МЯСНЫЕ МЕДАЛЬОНЫ
Нам также есть что предложить любителям мяса от шеф-повара фермерского ресторана «Огонек» Дмитрия Яшина.
Для приготовления блюда вам необходимо замариновать 200 граммов вырезки. Чтобы приготовить солевой раствор, на литр воды возьмите 100 граммов соли, затем оставьте в нем мясо на час.
Тыкву также надо замариновать. Почистите и порежьте ее на крупные куски, возьмите 15 граммов меда, веточку тимьяна, розмарин, 20 граммов оливкового масла, соль и перец по вкусу.
Теперь приступим к готовке. Медальоны надо обжарить с каждой стороны по три минуты, после убрать в духовку на 10-15 минут в зависимости от прожарки мяса (кстати, печь надо разогреть до 180 градусов).
Тыкву выкладываем на противень, заливаем 50 граммов воды, накрываем и отправляем в духовку (также разогретую до 180 градусов) на 20 минут.
Также для блюда вам понадобится соус. Для его приготовления обжарьте 100 граммов лука до золотистого цвета, добавьте 10 граммов коньяка и тушите до полного выпаривания алкоголя. Отправьте очищенный от косточек болгарский перец в духовку на 25 минут при температуре 200 градусов. Вытащить можно тогда, когда кожица станет черной. Снимите ее и оставьте только мякоть, затем смешайте в блендере вместе с луком. Можно добавить куриный или говяжий бульон, чтобы добиться соусообразной структуры.
А теперь сервировка. Выкладываем на тарелку медальоны, предварительно разрезав, рядом запеченную тыкву и поливаем соусом. Ваше блюдо готово!
БОДРЯЩИЙ НАПИТОК
Вы думали, что мы будем говорить только о еде? Но нет, для вас мы также приготовили рецепт кофе от бариста «Kafema».
Для изготовления напитка вам понадобится турка не больше 200-250 миллилитров, если взять объем больше, то напиток не получится плотным и насыщенным. 15 граммов малинового пюре. Не стоит брать ягоды, так как в готовом продукте больше мякоти и меньше сахара, можно также взять варенье. Также необходимы 3 грамма сахара мусковадо и немного зерен кардамона (их лучше взять не молотыми, а в скорлупке). Соотношения кофе и воды 1 к 10, то есть берем 170 граммов воды комнатной температуры и 17 граммов кофе очень мелкого помола (лучше взять «Эфиопию», так как она обладает оттенками бергамота, лаванды и цитрусов).
Для приготовления лучше взять кофе мелкого помола. Фото: «Kafema».
Все ингредиенты добавляем в турку, размешиваем и ставим на максимальный огонь, приготовление напитка займет до 3,5 минут. Когда «шапочка» поднялась, снимаем сосуд и переливаем содержимое в чашку.
Но надо помнить, что одна турка рассчитана на одну кружку. Дело в том, что «шапочка» – это молотый кофе, когда он попадает в чашку, то продолжает завариваться в ней. Поэтому сразу выпить напиток не выйдет, желательно подождать еще пять-шесть минут.
Если вдруг боитесь готовить кофе самостоятельно, то всегда можете посетить «Kafema» и попробовать его там, а также насладиться другими осенними новинками заведения. К концу ноября здесь появятся два безалкогольных глинтвейна на соке виноградов рислинг и мерло с добавлением пюре смородины и розовым перцем. Появится в меню горячий смузи с ананасом, облепихой, куркумой, бананом и манго. Также можно ознакомиться с региональными какао. «Гаити» – мягкий напиток с оттенками орехов и карамели, «Гондурас» – насыщенный с оттенками копчения и сухофруктов, «Танзания» – наиболее выражен фруктовый вкус, также чувствуются нотки ягод.
Добавим, что все блюда, про которые мы написали выше, можно попробовать в упомянутых заведениях.
Приятного аппетита и мягкой осени!
Кроме кофе в заведении можно отведать региональный какао. Фото: «Kafema».
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