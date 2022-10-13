Житель Приморья выяснил, где обитают Баба Яга и Кощей Бессмертный

Кадры удивительного места появились в социальных сетях. Фото: принтскрин видео.

Приморский край – по-настоящему удивительный. Здесь много красивых мест, где можно отдохнуть с семьей, сделать памятные фотографии и даже познакомиться со сказочными персонажами! Место проживания этого сказочного героя и других персонажей раскрыл местный житель.

Как рассказал местный житель, кадры были сняты в парке «Изумрудная долина», который находится в Уссурийске. В начале видеоролика нам показывают вид на территорию с верху, а уже после квадрокоптер показывает достопримечательности этого места.

Небольшая каменная крепость, в которой можно почувствовать себя настоящим рыцарем, восьмиметровая статуя Порт-артурской Богоматери, созданная с одноименной иконы, озеро лотосов, где поселился амурский тигр – это лишь малая часть того, что можно увидеть на территории «Изумрудной долины».

В объектив квадрокоптера попали и сказочные герои, известные как детям, так и взрослые: Кощей Бессмертный, Баба Яга рядом со своей избушкой, есть даже стульчики трех медведей. Пожалуй, перечислять все достопримечательности можно долго, поэтому предлагаем вам самостоятельно ознакомиться с ними и посмотреть видео.

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