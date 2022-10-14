Ревакцинация от полиомиелита в Приморском крае в 2022 году: когда пройти, в каком возрасте и где это сделать

Тематическая иллюстрация. Фото: Иван МАКЕЕВ

Роспотребнадзор заявил, что в Россию сохраняется риск ввоза полиомиелита. Ревакцинацию от заболевания можно пройти в любых поликлиниках Приморья, все учреждения обеспечены препаратами в достаточном количестве. Об этом «КП – Владивосток» рассказала Эпидемиолог Центра вакцинопрофилактики Ксения Платонова. По ее словам, сейчас для иммунизации детей применяются современные лекарства, которые сводят к минимуму риски возникновения постинъекционных реакций.

Чаще всего полиомиелит поражает детей до 10 лет, но наиболее восприимчивы к заболеванию малыши младше четырех лет. Вакцинация от опасного заболевания проводится в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Так, в первый раз детей иммунизируют в три и четыре с половиной месяца инактивированной вакциной, в шесть месяцев – живой оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ). Затем возрасте 18, 20 месяцев и шести лет также проводится ревакцинация живой вакциной. В качестве инъекции применяется оральная живая полиомиелитная вакцина. Именно вакцинация живой полиомиелитной вакциной может уберечь ребенка от заражения полиомиелитом.

– Наиболее доступным и эффективным средством предупреждения является вакцинация. Полиомиелит неизлечим, но его можно предупредить таким образом. Эффекты и осложнения от прививки практически отсутствуют. Первые две прививки делаются инактивированной вакциной, в которой содержится убитый вирус, поэтому заражение полиомиелитом невозможно. В дальнейшем в организм вводятся живые ослабленные полиовирусы, которые здоровому ребенку никакого вреда нанести не могут, – отметила Ксения Платонова.

К слову, прививать ребенка нельзя, если в предыдущую вакцинацию у него наблюдались неврологические расстройства. В том числе противопоказано проводить вакцинацию при первичном иммунодефицитном состоянии, злокачественных новообразованиях, обострении хронических заболеваний. При иммуносупрессия прививки проводят не ранее, чем через 6 месяцев после окончания курса терапии.

При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях и других прививки проводятся сразу же после нормализации температуры.

Отметим, что по данным Роспотребнадзора, что из-за высоких темпов миграции населения в мире сегодня сохраняется риск завоза полиовируса из эндемичных и неблагополучных по полиомиелиту стран на территорию Российской Федерации.

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