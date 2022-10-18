4G от билайн в Приморье за год стал до 3 раз быстрее

Фото: Департамент пресс-службы ПАО «ВымпелКом».

В течение года оператор связи поэтапно расширял частотный диапазон в сети 4G LTE, увеличив его в 3 раза - до 30 МГц, что незамедлительно положительно отразилось на пользовательских скоростях и возможностях в сети.

Результаты тест-драйва, проведенного техническими специалистами билайн во II квартале 2022 года, показали, что благодаря модернизации сети, за прошедший год средняя скорость 4G билайн во Владивостоке выросла в 3 раза, а в Уссурийске практически в 2,5 раза. В то же время значительно, до 3 раз, сократилось число интернет-сессий с низкой скоростью до 2,5 Мбит/с.

Рефарминг позитивно отразился и на голосовой связи: сократилось время установления голосового соединения, и улучшен показатель непрерывности голосового сервиса. Этому также способствовал запуск технологий Voice over LTE (VoLTE)* и Voice over Wi-Fi (VoWiFi)** в Приморье. Данные технологии позволяют в зависимости от ситуации и местоположения совершать голосовые вызовы через сеть 4G/LTE или домашнюю, гостевую сеть Wi-Fi. VoLTE и VoWiFi помогают обеспечить высокое качество голоса, отсутствие посторонних шумов и высокую скорость соединения с собеседником.

Фото: Департамент пресс-службы ПАО «ВымпелКом».

– Скорость 4G – это один из самых очевидных для пользователя показателей качества услуги. Но не только благодаря высокой скорости наши клиенты могут пользоваться современными телеком-сервисами, не обращая внимание на работу сети. На удобство использования мобильной связи влияют и другие параметры. Например, пинг – время отклика сервера, среднее время загрузки страницы, количество успешных голосовых и интернет-соединений, доля обрывов соединений, время дозвона и прочие. Мы, как владельцы продукта, незаметно для абонентов управляем, ювелирно настраиваем и выверяем все параметры сети. Могу с уверенностью сказать, что за последний год мы действительно добились отличных результатов. Я горжусь тем уровнем качества связи, на который мы с коллегами вывели билайн в Приморье. Наша связь готова поддержать абонента, обеспечив максимально возможный и стабильный доступ в сеть, - комментирует директор Приморского отделения билайн Андрей Сергиенко.

Билайн отмечает, что рефарминг - это популярная во всем мире практика. Он позволяет увеличить средние скорости мобильного интернета четвертого поколения, а также число пользователей, которые одновременно могут с комфортом выходить в интернет с мобильных устройств: смотреть видео в высоком разрешении, совершать видеозвонки и участвовать в видеоконференциях пр. Для наглядности данное решение можно сравнить с увеличением проезжей части – вместо двухполосной дороги город и область получают скоростное трехполосное шоссе.

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* голос через LTE. Подробнее – на beeline.ru

** голос через Wi-Fi. Подробнее — на beeline.ru