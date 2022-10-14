Правило №1: прививку лучше поставить до роста заболеваемости ОРВИ и вирусами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В сентябре-октябре ежегодно обостряются многие «болячки» у населения: растет активность вирусов, масла в огонь подливает авитаминоз, да и русскую осеннюю хандру никто не отменял. В преддверии подъема заболеваемости вакцинация – лучшее решение. «Комсомольская правда – Владивосток» решила в очередной раз напомнить, где, как, когда можно поставить прививку (и, самое главное, зачем?). Об этом мы поговорили с эпидемиологами Екатериной Пешковой и Ириной Бауло из Краевой детской клинической больницы №2.

ОТ КАКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГДЕ МОЖНО ПРИВИТЬСЯ?

Оперативное начало прививочной кампании позволит получить иммунитет прежде, чем начнется рост заболеваемости вирусами (каждый год этот период различен). Превентивный удар необходим как минимум против гриппа и коронавируса. Строгих временных ограничений для плановой сезонной вакцинации в Приморье нет, однако нужду в прививке, схему и сроки, как правило, определяет врач. Медики напоминают, что еще одной опасностью, о которой не стоит забывать, был и остается пневмококк. Кстати, если планируется организация массовой вакцинации против гриппа, то удобно провести ее одновременно с иммунизацией против пневмококковой инфекции перед началом сезона ОРВИ и вирусов.

– Наступило холодное время года. Растет заболеваемость гриппом, пневмококком, пневмонией. Хуже всего переносят эти болезни маленькие детки и люди из группы риска. Врача стоит посетить, потому что он укажет схему, сроки вакцины. Препаратов ведь несколько, – отметила эпидемиолог КДКБ №2 Бауло Ирина.

Ирина Бауло. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Пройти вакцинацию можно в прививочном кабинете в своей районной поликлинике (дополнительных мест, кроме уже развернутых мобильных пунктов, не предусмотрено). Плановая иммунизация, предусмотренная «Национальным календарем профилактических прививок», проводится бесплатно. Грипп в этом списке фигурирует как инфекция, вакцина от которой необходима ежегодно лицам в группе риска от 18 до 59 лет.

– Привиться от сезонных заболеваний можно в любой поликлинике по месту прикрепления, а также в Краевом Центре вакцинопрофилактики. Полный перечень прививочных пунктов, в том числе и мобильных, можно найти на сайте правительства Приморского края, – рассказала «КП» эпидемиолог КДКБ №2 Пешкова Екатерина, – Пациенту при себе иметь паспорт, полис и СНИЛС. Детям до 14 лет – свидетельство о рождении.

Екатерина Пешкова. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

КОМУ ПРИВИВКИ НЕОБХОДИМЫ

Вспомним, кто входит в группы риска. Вакцина от COVID-19 настоятельно рекомендована пожилым людям от 60 лет, работникам медорганизаций, сферы образования и соцобслуживания, люди с хроническими заболеваниями, сахарным диабетом, а также жители городов-миллионников, где высоки шансы оказаться в толпе. Это первый приоритет в национальном календаре.

К приоритету 2-го уровня относятся работники транспорта и энергетики, сотрудники органов, военнослужащие, волонтеры, пограничники и вахтовики, а также сотрудники сферы предоставления услуг.

В обновленный календарь профилактических прививок от 2021 года по эпидемическим показаниям внесена вакцинация от коронавирусной инфекции подростков с 12 до 17 лет. Она будет проводиться добровольно по письменному заявлению одного из родителей.

А что же грипп? В случае с этой болезнью к группам риска относят пациентов старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями сердца и легких, сахарным диабетом, с заболеваниями нервной системы (эпилепсия, миопатия и т.п.), пациентов с ВИЧ, беременных, проживающих в домах престарелых или других местах закрытого типа. Замыкают список медработники, ведь они обязаны ухаживать за пациентами, которых легко заразить вирусами.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

– Вакцина против гриппа содержит инактивированный вирус, который не может послужить причиной заболевания. Возникновение температуры или покраснения в месте введения вакцины – это закономерная реакция на любую вакцину, говорящая о подготовке организма к защите, – рассказала Ирина Бауло.

Среди «побочек» могут быть недомогание, головная боль, уплотнение и болезненность в месте введения вакцины. Исчезают эти симптомы за 2-3 дня. Если за этот срок проявления не ушли – нужно обратиться к врачу.

Решение о медотводе к прививкам принимает врач. Как правило, основное противопоказание – аллергическая реакция или гиперчувствительность к какому-то из компонентов вакцины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ревакцинация от полиомиелита в Приморском крае в 2022 году: когда пройти, в каком возрасте и где это сделать

Приморский эпидемиолог рассказала для чего маленьким детям делать вакцину от полиомиелита (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.