Остановилось сердце сильного и мужественного человека. В Приморье скончался военный комиссар

Фото: администрация Партизанского городского округа.

Печальная новость прокатилась по Приморскому краю – скоропостижно ушел из жизни военный комиссар города Партизанска, Партизанского и Лазовского района Роман Малык. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

– Остановилось сердце сильного и мужественного человека, прошедшего «горячие точки», но не сломившегося под тяжестью суровых военных событий и больших потерь. Роман Васильевич был человеком слова и дела, его знали и уважали в городе за честность и порядочность. Таким он был на службе, которой отдавал всего себя, в семье, в общении с коллегами и друзьями. Для него всегда на первом месте были такие понятия как долг, честь, верность Отечеству. Таким он и останется в нашей памяти, – написали в Telegram-канал администрации Партизанского городского округа.

Пока предварительно известно, что тело погибшего обнаружили в одном из дворов. О причинах смерти не сообщается, полиция и следственный комитет комментариев по поводу случившегося не дают.

Редакция «Комсомольской правды-Владивосток» выражает родным и близким свои соболезнования.

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