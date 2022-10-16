Леопарду уже 12 лет. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Леопард Тайфун (Leo12M) на протяжении семи лет жил на территории заповедника «Кедровая падь» (ФГБУ «Земля леопарда») и по праву считался хозяином этих земель. Хищник до последнего показывал характер: фотоловушки нацпарка обходил вальяжно и гордо, в этом помогал статус единственного самца на территории. Но внезапно Тайфун решил уйти. О том, как сложилась судьба одно из самых запоминающихся подопечных «Земли леопарда» – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В пресс-службе нацпарка рассказали, что леопард с комфортом освоился на участке вблизи российско-китайской границы. Именно там его «поймали» фотоловушки. О причинах ухода Тайфуна мнения разделились.

Судя по снимкам, хищник все также силен. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Во-первых, в этом может быть замешан молодой Leo 225M. Дело в том, что территория заповедника по размеру подходит немногим больше, чем одному самцу и нескольким самкам. До этого королем был леопард Толстый, затем – Лорд, но с 2015 года место прочно закрепилось за Тайфуном.

– Причиной смены места жительства могло стать то, что он не выдержал конкуренции с молодым леопардом из-за болезни или травмы. Однако, к счастью, новая серия снимков, полученная этой осенью, показала, что у одного из пятнистых старейшин «Земли леопарда» все прекрасно, – рассказали в пресс-службе национального парка.

Есть и второе обоснование – преклонный возраст Тайфуна. В 12 лет охотиться становится сложнее. Ученые сделали вывод, что «пенсия» леопарда просто проходит в более удаленном от людей месте. Там, где проще добывать оленей и другую пищу.

– Леопард Leo 12M на постоянной основе фиксируется на приграничной территории за линией инженерно-технических сооружений сразу на нескольких станциях, – уточняет Таисия Марченкова, научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда». – Он регулярно метит территорию, обозначая, что теперь это его участок.

Специалисты продолжат наблюдать – уже за бывшим подопечным. Пока его здоровье в порядке, на кадрах фотоловушек хищник показал упитанным.

Кстати! Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о переезде другого леопарда. Восьмимесячный Leo 260M научился охотиться и скоро поедет в дом кинозвезды.

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