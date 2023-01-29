Крутят в голове жуткое кино: почему психосоматика набирает популярность и людям выгодно болеть

Все болезни от нервов? Фото: Иван ВИСЛОВ

В последнее время набирает популярность объяснять то или иное заболевание какой-то психологической проблемой. Есть у такого подхода научное название – психосоматика. Но, где же эта тонкая грань, между работой настоящего специалиста и шарлатанством? А может и вовсе не нужен никакой психолог, все ведь можно найти в интернете. Вводишь в поисковую строку «Почему болит нога?», ну, допустим. А там, что хочешь: не идешь к целям, стоишь на месте, убегаешь от проблем. Осталось только выбрать причину, которая тебе подходит. Мы решили узнать все тонкости, касающиеся этой темы, вместе с приморским психологом, семейным психотерапевтом расстановщиком, психосоматологом Ларой Береговской.

ПСИХО…ЧТО?

– Для начала расскажите, пожалуйста, что такое психосоматика и, как говорится, с чем ее едят?

– Эта наука объясняет связь психики и тела. И данное знание сегодня становится хорошо выверенной терапией.

– Как вы думаете, откуда такая популярность у этого метода лечения?

– Потому что классическая медицина порой не справляется, а в некоторых случаях терпит крах. Нужны новые подходы, другие решения. Фармакология не решает проблемы неврозов и депрессий.

– А к кому все-таки обращаться к психологу или психосоматологу, или это очень близкие понятия и особой разницы нет?

– Психосоматолог обучался работать с симптомами, а значит будет эффективнее именно в этих запросах клиентов. Это как раз специалист, обладающий знанием и способами терапии. Важно понимать, что психолог не лечит, а создает среду, в которой меняется мышление человека, он сам начинает менять свои реакции, меняются его взгляды. Появляется больше уверенности, устойчивости, а значит больше адаптивности к жизни – стрессоустойчивость, умение проживать перемены.

Лара Береговская. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

У КОГО БОЛЬШЕ БОЛИТ?

– В каких случаях это все самовнушение, а в каких есть смысл обратиться к специалисту?

– К специалисту действительно стоит обратиться, когда вы пробовали другие способы, но они не помогли. Однако вы должны понимать, что, например, при переломе в первую очередь вам нужно обратиться в травмпункт, а уже потом к психосоматологу, если для вас это частая история.

– Может ли самовнушение вызвать реальную болезнь? И можно ли заболеть от негативных эмоций?

– Следуя логике психосоматики, где наше восприятие ситуации провоцирует реакции тела, то большинство болезней – это самовнушение. И я говорю клиентам, что им надо менять парадигму. Если вы воспринимаете мир безопасным, милым местом, то ваше тело вырабатывает одни гормоны. Если вы видите его ужасным, катастрофическим, то и реакции будут другими – адреналин, мышечный тонус, подтянутая диафрагма, принудительное мышление. И все это может происходить, когда человек сидит дома или на работе, казалось бы, в безопасности, но крутит в голове какое-то чудовищное кино.

90% проблем у людей именно от негативных эмоций. А эмоции, это реакции нашей психики, привязанные к телу. Радость, печаль, ужас, беспомощность – все вызывает выбросы гормонов, нейромедиаторов, напряжение или расслабление мышц.

– Есть ли статистика какие люди больше склонны к подобной проблеме? Может все зависит от возраста или образа жизни?

– Статистика, думаю, есть и исследования тоже. Но я практик. Работаю с реальными людьми и их жалобами, проблемами, трудностями. Много факторов влияет на наше восприятие реальности и то, как мы реагируем на жизнь. Воспитание и установки родителей, внешняя среда, окружение, опыт – все это обуславливает нас. Мы полны автоматизмов. «Осенью приходит грипп, весной аллергия, от кондиционера можно простыть, ребенок принесет из садика вирус, от мороженого ангина». Мы знаем и следуем этому знанию. «Вирусы, бактерии, паразиты – чудовища, которые хотят нас убить». Как будет реагировать тело при таком мировоззрении? С какими симптомами придет такой человек? На что будет жаловаться?

Вот некоторые симптомы: беспокойство, тревога, панические атаки, мигрени, все проявления хондрозов, раздраженный кишечник, геморрой, нервный желудок, гайморит, а еще депрессии, астма и попытки навредить себе.

ГЛАВНОЕ – СОПОКОЙСТВИЕ

– Можно ли сказать, что все болезни от нервов? Имеет ли эта фраза какое-нибудь отношение к психосоматике?

– Все болезни от нервов – примитивно, но очень точно. Люди всегда подозревали эту связь. Но медицина говорила, что это наследственное, от загрязнения окружающей среды либо из-за вирусов. И, удивительно, мы стали лучше жить, питаться, в больницах прекрасные специалисты и технологии, а болеем чаще. «Ну вы же понимаете, чем мы дышим», – скажут нам в итоге.

– Есть ли у человека шанс вылечиться у психолога или психосоматолога, если не помогли лекарства?

– Шанс есть всегда. Вопрос – воспользуется ли им человек? Есть много выгоды в том, чтобы быть больным – ты можешь быть слабым, отказаться от каких-то обязанностей, пойти на больничный наконец. Тут все как в детстве. Температура – кайф. Не надо в школу, мама варит бульон и разрешает смотреть мультики. В болезни мы часто получаем наконец-то внимание и поддержку, которых были лишены. Я преподавала пять лет в медицинском университете и рассказывала первокурсникам об их первом серьезном кризисе. Когда они выйдут врачами с миссией спасать людей, то первое что они увидят – пациенты лечиться не хотят. Многим нужно, чтобы их наконец-то пожалели.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ

– Считается ли ипохондрия признаком психосоматики? Или это все-таки про другое?

– Ипохондрия, это особенность развития личности, характер, способ жизни. Болезнь – вот «среда обитания» таких людей. Фокус восприятия настроен на поиск дискомфорта. Им надо менять условия жизни, работу, отношения, взгляды. Но есть отговорка: «Ты не понимаешь, у меня тут плохо». Тут мы возвращаемся к выгоде болеть, которая закрепляет особые стратегии поведения. Но характер можно менять, при условии высокой мотивации могут наступить улучшения.

– Если нет возможности обратиться к психологу, что делать человеку, который понимает, что столкнулся с психосоматическим заболеванием? Самолечение не вариант и все-таки нужен специалист?

– Сегодня информация в открытом доступе. На этом пути человек неизбежно придет к необходимым людям или сообществу, получит поддержку. Вся информация по психосоматике в любом случае приводит к специалистам, которые ею занимаются. Такая особенность времени.

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