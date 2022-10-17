Маломерным судам на Камчатке запретили выход в море

В некоторых районах ограничения начнут действовать с 1 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Камчатке с 15 октября маломерным судам запрещается выход на воду в Карагинском, Олюторском и Пенжинском муниципальных района. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Как поделились представители ведомства, запрет на выход в море в Вилючинском и Петропавловск-Камчатском городских округах, в ГО «поселок Палана», а также в Алеутском, Быстринском, Елизовском, Мильковском, Соболевском, Тигильском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском районах начнет действовать с 1 ноября.

Специалисты Центра ГИМС МЧС России по Камчатке просят хозяев маломерных судов не выходить на воду после закрытия навигации. Если же жители края нарушат постановление местного правительства, по статье 11.8 КоАП РФ им грозит административное наказание в виде штрафа. По словам госинспекторов, не все судоводители соблюдают правила, из-за чего подвергают свои жизни смертельно опасности, поэтому на протяжении всего осенне-зимнего сезона ситуация в море будет контролироваться.

В ведомстве напомнили, чем может быть опасен выход в море. При температуре воздуха ниже 0°С на поверхности судна может образоваться лед. Сильное обледенение возможно и во время штиля, когда столбики термометров показывают от -5 до +1°С.

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