Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток17 октября 2022 3:52

«КП-Владивосток» и ФСС по Приморскому краю проведут круглый стол по финансовой поддержке материнства и пособия на детей

В прямом эфире можно будет узнать о работе электронных сервисов ФСС России
Анна СОБОЛЬ

Фото: Вадим ПОПОВ

«Комсомольская правда - Владивосток» и Приморское региональное отделение Фонда социального страхования 18 октября в 10:00 проводят круглый стол, темой которого станет: «Финансовая поддержка материнства и пособия на детей».

Участие в нем примут эксперты в области здравоохранения – Приморский краевой перинатальный Центр, «Владивостокский клинический родильный дом № 3», а также консультанты отдела страхования.

Спикеры круглого стола:

Начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ГУ-ПРО ФСС РФ Юлия Курбацкая;

Главный врач Краевого государственного бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокский клинический родильный дом № 3», Светлана Сагайдачная;

Заместитель главного Приморский краевой перинатальный Центр Дмитрий Пилипушка;

Консультант отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ГУ-ПРО ФСС РФ Ирина Абрамова.

Прямая трансляция будет доступна на сайте в 10:00 18 октября.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.

Общество: ВОПРОС ДНЯ