«КП-Владивосток» и ФСС по Приморскому краю проведут круглый стол по финансовой поддержке материнства и пособия на детей

Фото: Вадим ПОПОВ

«Комсомольская правда - Владивосток» и Приморское региональное отделение Фонда социального страхования 18 октября в 10:00 проводят круглый стол, темой которого станет: «Финансовая поддержка материнства и пособия на детей».

Участие в нем примут эксперты в области здравоохранения – Приморский краевой перинатальный Центр, «Владивостокский клинический родильный дом № 3», а также консультанты отдела страхования.

Спикеры круглого стола:

Начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ГУ-ПРО ФСС РФ Юлия Курбацкая;

Главный врач Краевого государственного бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокский клинический родильный дом № 3», Светлана Сагайдачная;

Заместитель главного Приморский краевой перинатальный Центр Дмитрий Пилипушка;

Консультант отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ГУ-ПРО ФСС РФ Ирина Абрамова.

Прямая трансляция будет доступна на сайте в 10:00 18 октября.

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