Мы собрали топ новостей с 14 по 16 октября. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Предлагаем начать этот понедельник с обзора самых громких новостей от «Комсомолки». Вспомним, что же обсуждали жители Приморья на выходных. Редакция составила подборку наиболее обсуждаемых новостей с 14 по 16 октября. Мы разделили их на рубрики, это поможет не запутаться в информационном потоке, а также выбрать то, что читателю наиболее интересно.

НЕПРИЯТНО

Вновь остро встал вопрос о безнадзорных псах на улицах города. А все потому что на местную жительницу напала собака, которая, как выяснилось, не первый раз бросается на других людей и терроризирует район. О том, что случилось с женщиной после встречи с агрессивным рыжим зверем, и какая судьба ждет четвероного, читайте в материале dv.kp.ru.

А эта новость возмутила многих любителей авто, а уж тем более тех, кто имеет к ней прямое отношение. Дело в том, что судно с десятками японских автомобилей попало в шторм на пути во Владивосток. Часть иномарок разбита, а некоторые были буквально «сплющены». «Комсомольская правда» собрала известные на 16 октября детали.

ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ

Пожарные в Приморье спасли ребенка, застрявшего на 5-метровой высоте. Ноги мальчика свело судорогой, он никак не мог спуститься. Его мама, хоть и была сильно взволнована, но не растерялась и тут же позвала на помощь. О том, как прошла спасательная операция, читайте в материале dv.kp.ru.

УТРАТЫ

Печальная новость прокатилась по Приморскому краю – скоропостижно ушел из жизни военный комиссар города Партизанска, Партизанского и Лазовского района Роман Малык. Пока предварительно известно, что тело погибшего обнаружили в одном из дворов. О причинах смерти не сообщается, полиция и следственный комитет комментариев по поводу случившегося не дают.

ЗВЕЗДЫ ГОРАЗДО БЛИЖЕ

Одна из самых ярких новостей, которая уж точно была на слуху у гостей и жителей Владивостока – то, что произошло на концерте всеми любимой группы «Руки Вверх!». «Комсомолка» стала свидетелем этого события и рассказала обо всем читателям в своем материале.

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОРОДЕ

Не так давно Яндекс приобрел Delivery Club. Курьеры из Владивостока начнут получать заказы в приложении Яндекс Про. Вместе с этим доставщикам станут доступны доплаты сервиса за заказы во время повышенного спроса, ежедневные выплаты для самозанятых и доступ к свободным слотам. Также доставщик может начать и закончить работу в удобное ему время. Например, после основной работы или, когда появилось несколько свободных часов. Об этих и других нововведениях читайте в материале dv.kp.ru.

ДОРОЖНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Водитель такси уснул прямо на железнодорожном переезде во Владивостоке. Известно, что все случилось в темное время суток в районе Садгорода. Видеоролик с места происшествия и подробности в материале dv.kp.ru.

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