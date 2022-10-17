Волонтер сопровождает эвакуированных жителей ДНР и ЛНР, прибывших на железнодорожный вокзал. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Программа «Дальневосточная ипотека» распространится на беженцев с Украины, Луганской и Донецкой народных республик. У них появится возможность получить жилье на вторичном рынке во всем ДФО в льготном порядке. Подробности – в материале «КП – Владивосток».

Жители Украины, ЛНР и ДНР, прибывшие на Дальний Восток в экстренном порядке и получившие гражданство РФ, смогут взять жилье под низкий процент (2% годовых и ниже) не только в новостройках, но и в уже построенных домах. Программа будет работать на всей территории округа – как в сельской местности, так и в городах.

Также беженцы смогут получить ипотеку без общих требований программы – вне зависимости от их возраста и семейного положения. В этой связи стоит отметить, что такая возможность доступна для граждан ЛНР и ДНР до присоединения субъектов к Российской Федерации.

– Жители присоединённых к России территорий при переезде на Дальний Восток могут воспользоваться программой на общих основаниях, –подчеркнули в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Отметим, что в ДФО с Украины и из ДНР и ЛНР прибыли 2 тысячи 922 человека. Из них 634 уже работают на предприятиях Дальнего Востока, больше 350 детей ходят в местные детсады и школы или поступили на учебу в колледжи и вузы.

Как рассказали в Корпорации развития Дальнего Востока, с помощью программы льготного кредитования уже улучшили жилищные условия 52 тысячи семей. Всего выдано больше 214 миллиардов рублей кредитов. Лидерами среди регионов Дальнего Востока по объему кредитования являются Приморский край, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край.

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