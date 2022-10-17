Подписчики «Комсомольской правды – Владивосток» поделились любимыми фильмами ужасов, которые можно посмотреть на Хэллоуин 2022. Фото: Олег ЗОЛОТО

На Хэллоуин нельзя обойтись без костюма, похода за угощениями, розыгрышей и, конечно же, без леденящего душу ужаса. «Комсомольская правда – Владивосток» подскажет, что посмотреть в самую страшную ночь в 2022 году.

Сколько бы нам ни твердили, что Хэллоуин – западный праздник, в России его тоже отмечают уже много лет. Мы провели опрос среди жителей Приморья и собрали ТОП-5 ужастиков, которые лучше всего передают атмосферу этого дня.

«ДЖИПЕРС КРИПЕРС», 2001

Фильм, после которого вас начнут пугать пустые шоссе и кукурузные поля. Это медленное повествование, которое погружает в историю с головой и заставляет сопереживать главным героям.

По сюжету двое ребят отправляются на каникулы к матери. По пути их настигает странный «человек» на жутком фургоне, который здорово их пугает – каждые 23 года Джиперс Криперс, жуткий монстр, выходит на охоту за новой жертвой.

Фильм действительно получился страшным, несмотря на то, что особо жестоких сцен практически нет. Но сама атмосфера, царящая на экране, пугает. Погоня держит в напряжении практически весь фильм.

Кадр из фильма «Джиперс Криперс». Фото: Кинопоиск

«ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР: КУРСОВАЯ С ТОГО СВЕТА», 1999

В ходе рекламной кампании фильма распространялась информация, что в лесах штата Мэриленд найдена любительская пленка с записанным на ней расследованием проделок Ведьмы из Блэр. Студенты, которые накануне Хэллоуина занимались этим проектом, пропали без вести, и предположительно мертвы. В фильме отсутствует музыка, спецэффекты, сцены насилия, большинство диалогов являются плодом импровизации актеров – тем не менее, смотреть безумно страшно.

Кадр из фильма «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света». Фото: Кинопоиск

«ХЭЛЛОУИН», 1978

Ну, это уже классика ужасов, у которой Хэллоуин вынесен прямо в название. Фильм режиссера Джона Карпентера – страшный и жестокий. Это не сказка и не комедия, а стопроцентный хоррор. Картина рассказывает про маньяка Майка Майерса, который с детства любит резать людей огромным ножом. Отсидев много лет в психушке, он сбегает и возвращается в родной городок.

Карпентер мастерски нагнетает атмосферу: то показывает жертв глазами маньяка, то заставляет его внезапно появляться и исчезать. Ожидание ужаса пугает даже больше, чем само появление убийцы. Этот фильм подойдет тем, кто на Хэллоуин хочет не посмеяться над смертью, а напугаться до дрожи в коленках.

Кадр из фильма «Хэллоуин». Фото: Кинопоиск

«ОНО», 2017

Знакомая, но уже современная экранизация одного из самых популярных произведений короля ужасов Стивена Кинга. Каждые 27 лет в маленьком городке Дерри происходит череда загадочных исчезновений и жестоких убийств детей. За преступлениями стоит Оно – всеобъемлющее зло, в обличье клоуна Пеннивайза.

Взрослые словно не замечают мистических странностей в этих похищениях, поэтому за расследование берутся обычные школьники, объединенные членством в «клубе неудачников». У каждого из них есть свои страхи, которыми питается ужасный клоун Пеннивайз, обитающий глубоко под городом.

Сюжет привлекает своей загадочностью и интригой. Во время просмотра не так страшно, но сама атмосфера фильма давит психологически, тем самым довольно часто держа в напряжении.

Кадр из фильма «Оно». Фото: Кинопоиск

«СОННАЯ ЛОЩИНА», 1999

Готическая мистика о 18 веке, мрачном колдовстве и жестоких преступлениях. Герой Джонни Деппа, сыщик Икабод Крейн, прибывает в местечко Сонная лощина, чтобы расследовать загадочные убийства.

Говорят, что их совершает зловещий всадник без головы. Местные жители считают, что их преследует древнее проклятье, а Икабод отказывается верить в призраков. Но разгадка тайны удивит их всех. Действие «Сонной лощины» происходит на Хэллоуин. Режиссер Тим Бертон не заостряет на этом внимание, но в деталях явно на это намекает – поздняя осень, тыквы, одна из которых превращается в фонарь и злой дух, который только в канун Дня всех святых может вернуться с того света.

Кадр из фильма «Сонная лощина». Фото: Кинопоиск

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.