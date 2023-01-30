14 февраля – один из самых романтичных праздников в году. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ежегодно 14 февраля пары отмечают День святого Валентина, или День всех влюбленных. «Комсомольская правда – Владивосток» подготовила список мероприятий на романтический праздник, ведь это дата, когда в воздухе витает особенные вибрации между парочками, а озорной Купидон ждет знака, чтобы соединить одинокие сердца.

ОТПРАВИТЬСЯ НА СПЕКТАКЛЬ

На сцене театра имени Максима Горького (Светланская, 49) в 18:30 состоится спектакль «Смех лангусты» (16+) по пьесе канадского драматурга Джона Маррела. Это чувственная постановка о великой актрисе Саре Бернар.

Сюжет разворачивается на последнем году жизни Сары, в который она спешит закончить второй том мемуаров, тем самым добраться до сути своего бытия, но сбивается и рассказывает о моментах, происходивших в разные этапы ее жизни. Ну тут вспоминает своего преданного секретаря, который и поможет восстановить хронологию событий.

Ему и зрителям спектакля француженка Сара Бернар поведает истинную историю своей таинственной и яркой жизни.

Жизнеутверждающий спектакль о самой знаменитой женщине начала двадцатого века, искренне затронет вас и вашу половинку.

Порадуйте своего партнера и сделайте сюрприз на День святого Валентина. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ПОСЕТИТЬ КУЛИНАРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС

Рестораны грузинской кухни «Пхали-Хинкали» (проспект 100-летия Владивостока, 124А, и Светланская, 44) приглашают поучаствовать в День всех влюбленных в увлекательном парном кулинарном мастер-классе по лепке хачапури в форме сердца (16+). Что может быть приятней сытной валентинки в этот нежный день? Правильно! Еще бокал игристого вдобавок, которым, к слову, угостят каждого участника.

Начало мероприятия в 19:00, но следует заранее забронировать местечко, ведь их ограниченное количество.

Самое главное в этот день – внимание и нежность. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

СХОДИТЬ НА РОМАНТИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

В Пушкинском театре (Пушкинская, 27) пройдет концерт при свечах (6+), наполненный хитами из легендарных фильмов о любви – «Грезы любви», «Лунный свет», «Титаник», «Амели», «Звезда родилась» и многих других. Эмоциональные композиции будут исполнены в авторском фортепианном сопровождении от известной приморской пианистки Зои Савельевой в 19:00.

Прекрасный вариант для такого искреннего вечера – окунуться в воспоминания посредством тематической музыки.

Важно провести время в этот день вместе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

НАСЛАДИТЬСЯ ДЖАЗОМ

Романтический ужин (18+) за душевными разговорами в баре «Хантер» (Черемуховая, 15) с музыкальным сопровождением от вокально-инструментального проекта Bliss Liberty!

Ведь кто сказал, что это банально? В 20:00 вас будет ждать восхитительный вокал, ритмы классического джаза и не только. И главное – вход свободный.

14 февраля 2023 года выпадает на вторник. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ПОТАНЦЕВАТЬ ПОД СУПЕРХИТЫ

Оркестр Морского государственного университета (МГУ) имени адмирала Невельского (Верхнепортовая, 66В) организовывает концерт (0+), посвященный Дню святого Валентина, где гостей будут ждать суперхиты девяностых, исполненные в новой аранжировке о главном чувстве, которое с нами всю жизнь – любовь.

В 18:30 невозможно будет устоять, только танцевать!

Не забудьте сделать совместные фото. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

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