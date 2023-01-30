От родов можно получать удовольствие: приморские эксперты дали дельный совет будущим мамам

Делимся медицинским и психологическим подходом к родам. Фото: Иван ВИСЛОВ

Какие стереотипы о родах вы знаете? Это невыносимо больно, врачи не помогают, а ругают, в больнице страшно... Елена Кравченко, врач высшей категории, заместитель главного врача по лечебной работе роддома №3 Владивостока, развеяла эти небылицы. Также мы пообщались с человеком, который поддерживает женщин во время и после беременности, а также в самый ответственный момент, когда малыш появляется на свет. Ольга Шепчугова встала на путь доулы (помощницы, компаньона) год назад. Она уверяет, что роды могут быть не только болезненными, но и приятными, а также объяснила, почему мамам так важен такой особый вид поддержки.

Слово поддержка подходит в этом случае, как никакое другое. Работа доулы ассоциируется в современном мире именно с ним. Хотя, если вернуться к истокам, с древнегреческого оно переводится как рабыня. Но женщины выбирают себе компаньона не в качестве служанки, они ищут наставника, человека, который их поймет и будет рядом в трудную минуту. Как отмечает Ольга, доула – это чуткая личность, а поэтому для каждой мамы найдет свой подход и окажет информационную, моральную или телесную помощь.

ЧТО ДЕЛАЕТ ДОУЛА?

– Многие считают, что она отвечает за роды, но нет, это обязанность акушера. Да, я практикую подход, когда не разделяю эти понятия. Мне посчастливилось сопровождать рождение малыша на дому и каждый раз все проходило хорошо. Но я не хочу, чтобы, после моих слов, присутствие доулы-акушерки дома выглядело как гарант 100-процентной безопасности. Нет. Мне доводилось узнавать и о неприятных ситуациях от коллег. И чаще всего все упиралось в неподготовленность мамы. Если коротко: акушеру важны роды, нам – женщина. Но ответственность за ребенка несет мать, поэтому ей решать, ехать в больницу или нет.

Ольга Шепчугова. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

ПРАКТИКУЮТ ЛИ ПОМОЩЬ ДОУЛЫ В ПРИМОРЬЕ?

По словам врача Елены Кравченко, подобные услуги стали достаточно популярны, хотя большинству пациенток достаточного и того, что рядом с ними будет их партнер. Однако медики очень положительно относятся к тому, если на родах поприсутствует компаньонка, которая окажет эмоциональную и физическую поддержку или, банально, вытрет пот со лба роженицы, так как у акушерки не всегда есть такая возможность.

– Индекс здоровья у женщин в наших реалиях не самый высокий; случаются осложнения. Мое мнение о домашних родов с доулой следующее – так делать нельзя, квалифицированного врача никто не заменит. Никакой уголовной ответственности на доулу не ложится, ведь она просто помощник без медицинского образования (чаще всего), который оказался рядом. Это риск самой пациентки, который может отразиться на ее ребенке.

Эксперт объяснила: в роддомах уже давно ушли от практики агрессивного акушерства, специалисты стараются проводить мягкие роды (без медицинского вмешательства), но все зависит от самих пациенток. И тем не менее, к каждой женщине находят индивидуальный подход.

ДОУЛА – ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД К РОДАМ?

Ольга считает, что самая лучшая профилактика всех послеродовых последствий, это преждевременная подготовка женщины еще до того, как она увидела долгожданные две полоски на тесте. Она, как доула, пропагандирует осознанный подход к становлению родителями.

Кстати, у нашего спикера есть медицинское образование, но работать по специальности она не стала. При этом девушка заботится о безопасности ее клиенток и всегда настаивает на том, чтобы они взвешивали все за и против, когда выбирают между домашними родами и в стационаре. Еще Ольга предоставляет возможность подписать с ней договор об оказании услуг помощницы в родах.

– Будущим мамам важно понять, что кроме них никто малышу не поможет появиться на свет. Нет ничего правильного или неправильного во время рождения ребенка, нужно прислушиваться к своему телу и доверять ему. Я бы сказала, стоит разгрузить мозг, но он и сам отлично справляется, когда процесс запущен. Постоянно слышу, как девушки говорят: я забыла, как нужно дышать, из головы вылетели все практики. Я за естественный подход, мне кажется, важнее учить не дыханию, а как реагировать на ощущения в теле.

Елена Кравченко. Фото: предоставлено пресс-службой роддома №3 города Владивостока

Елена Кравченко тоже считает, что процесс подготовки к появлению малыша играет важную роль. В роддомах проводят лекции и занятия для беременных. Также медицина сделала еще один «мягкий шаг» по отношению к пациенткам, например, в третьем роддоме женщинам разрешают принимать любую позу в первом и втором периоде родовой деятельности до момента потуг. Вертикальные роды специалисты данного медучреждения не практикуют, так как они подходят далеко не всем, но зато есть родильный зал с ванной, а классический способ помогает сразу же положить ребенка на живот к матери. А как только прекратится пульсация пуповины медики разрешают перерезать ее мужу пациентки.

ПРИЯТНЫЕ РОДЫ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

На своей практике Ольга встречала женщин, которые получали удовольствие от родов. Как такое возможно, спросите вы. Мы тоже задались этим вопросом, ведь во все сериалах, фильмах и даже рекламах роды – это в первую очередь женщина, которая кричит от боли.

– При здоровой беременности и должной подготовке мамы этого вполне можно достичь. И стоит избавиться от стереотипа, что женщина не знает, как рожать. Природа не глупая, пациентка тоже, но мозг так устроен – его пугает неизвестность. Будущим матерям кажется, что им обязательно кто-то должен помочь. Но рожают ведь они, врачи лишь контролируют, а доула – поддерживает. Основная установка мягких родов: я могу, мое тело может, я молодец и все делаю правильно.

Елена Кравченко добавила, что в родах присутствуют трое: мама, ребенок и природа. Все остальные – регуляторы процесса, стоят на страже, чтобы не произошло никаких неприятных ситуаций. Врач не командует, а дает подсказки, которым пациентка может следовать, чтобы, к примеру, продышать схватку. Все это отнюдь не приказы и наставления, а сотрудничество.

– У женщин, которые подходят к появлению малыша осознанно, нет стресса и неисполненных ожиданий, такие пациентки гораздо проще переживают схватки. Они могут волноваться, но им не страшно. Мы понимаем, как важно их поддержать. Доверяйте жизнь своего малыша профессионалам, мы будем рядом и постараемся сделать ваши роды максимально комфортными.

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