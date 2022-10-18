Виктор Тарабарин. Фото: Общественная палата Приморского края

Накануне, 17 октября, Приморский край облетела новость о призыве народного избранника. Виктор Тарабарин, депутат Думы Владивостока, должен явиться в военкомат 20 октября – с вещами. О получении повестки рассказала его жена в социальной сети. Кадры опубликовала с подписью – «Нет ни слов, ни эмоций».

Повестка на имя Виктора Николаевича.

«Комсомольская правда – Владивосток» связалась с мобилизованным депутатом. Уклоняться Виктор Николаевич, разумеется, не планирует, даже если супруга не рада. Однако прецедент вызывает вопросы. Что будет с мандатом политика? Кто примет заявки жителей? Сохранится ли это место?

– Ничего страшного нет. Депутат – это общественная и социальная нагрузка. Специальные помощники будут исполнять наказы избирателей, вести деятельность. Мой статус будет закреплен. Депутаты ведь зарплату не получают, это не рабочее место. Я подобрал двух помощников, которые продолжат мою работу, – рассказал Виктор Тарабарин.

45-летний народный избранник (19-го округа Владивостока) отметил, что бояться мобилизации и прятаться от нее не надо. За свою жизнь Тарабарин отслужил в ВДВ и был заместителем командира разведывательного взвода, более того, является кандидатом в мастера спорта. Речь о президенте Федерации кикбоксинга Приморского края. Вероятно, опыт и стал причиной того, что депутат получил повестку.

К слову, для законодателей муниципального звена нет брони от мобилизации. А в правительстве Приморья – ветви исполнительной власти – повестку более получили более 150 чиновников в первую неделю после объявления решения президента РФ. Более того, есть вероятность, что в скором времени лишат брони даже сенаторов и депутатов Госдумы.

СПРАВКА «КП»

Виктор Николаевич Тарабарин окончил Дальнегорский техникум по специальности «строитель» в 1992 году, затем судьба привела его в менеджмент. В 2000 году будущий депутат получил диплом по специальности «экономика и управление на предприятии» в Дальрыбвтуз. В 2006 году окончил Открытый Московский юридический институт по специальности «юриспруденция». Член Общественной палаты Приморья и глава упомянутой федерации кикбоксинга. В 2022 году вошел в Думу Владивостока от «блока» мэра Константина Шестакова. По партийной принадлежности единоросс. Под опекой Тарабарина 19 одномандатный округ Владивостока (Ленинский район).

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