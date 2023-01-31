Удивляй, корюшка, большая и маленькая: на юбилейном фестивале зимней рыбы шеф-повара поэкспериментировали с вкусами на славу

Корюшки много не бывает. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Фестиваль «Корюшка и Ко» вновь готов удивить гостей и жителей Дальнего Востока необычными блюдами из зимней рыбы. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» встретился с его организатором и идейным вдохновителем Татьяной Заречневой, вместе мы попробовали кулинарные шедевры шеф-повара ресторана Cantina Владимира Кожевина. Филе наваги в сливочно-ореховом соусе, полюбившаяся всем «жареха», новичок этого мероприятия - минтай и конечно же корюшка, много корюшки. Чем поразит пятый гастрономический праздник вкуса, и почему он никого не оставит равнодушным, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

НУ ПРИВЕТ, ЖАРЕХА

Нашему вниманию представили пять блюд. Два из них традиционные – та самая «жареха» из корюшки наваги. Шеф в восторге от самой идеи поддержки и продвижения местной рыбы, поэтому к созданию кулинарных изысков подходил вместе с командой ресторана с большим трепетом. Каждое заведение, которое принимает участие в фестивале, ставит перед собой задачу не просто накормить людей местными морскими дарами, а показать как их можно вкусно приготовить.

Жареная навага. Фото: Милана СОКОЛ

– Мы, можно сказать, ломали мозг, чтобы найти тот самый необычный вкус. Например, пюре в фундучном соусе с огурцом вызовет резонанс, невероятные ощущения во рту обеспечены, – поделился Владимир Кожевин.

Владимир Кожевин. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

БЛЮДА ОТ ШЕФ-ПОВАРА

Гуру кухни оказался прав. Нежное пюре и филе корюшки молниеносно исчезли с тарелки. Сладко-соленое сочетание рыбы и соуса оставило свой яркий след в сердце. Кстати, в морепродуктах не было ни единой косточки, а все потому что над одной филешкой трудятся сразу три заготовщика.

Филе корюшки с картофельным пюре. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

А как вам следующий гастрономический подход? На кусочек римского теста разместили филе наваги в хрустящей панировке, полили сливочно-ореховым соусом, томатной сальсой и украсили карамелизированным луком. Сладкий лук! Могли ли вы себе когда-нибудь представить такое? Да уж, вот он – «Корюшка и Ко».

Римское тесто с навагой. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Точку в нашем кулинарном приключении поставило блюдо фиш-энд-чипс. Это филе минтая в хрустящей панировке, под которым «прячется» картофель батат, напоминающий вкус из детства, тот самый день, когда мама с любовью приготовила молодую картошку. Эта новинка украшена пармезаном и подается со сливочно-ореховым соусом, добавляющим ингредиентам пикантности.

Фиш-энд-чипс. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

ФЕСТИВАЛЬ НАМЕРЕН ПОКОРЯТЬ И УДИВЛЯТЬ

Представляете какой вкусовой бум произошел в голове (или вернее сказать во рту) у нашего корреспондента? А ведь это только первый из 38 ресторанов Владивостока, участвующих в фестивале. Кстати, к мероприятию присоединились два заведения Хабаровска и впервые Петропавловск-Камчатский – сразу пять желающих.

– В рамках фестиваля 11 февраля в 13 часов мы соберемся во Владивостоке на площадке над озером Патрокл. Вас ждет коллективная жарка корюшки, шеф-повара приготовят 2000 порций, стоимостью 300 рублей за 200 грамм. А также все желающие смогут после вкусной трапезы поучаствовать в спортивных соревнованиях и конкурсах, – рассказала Татьяна Заречнева.

Татьяна Заречнева. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Напомним, «Корюшка и Ко» продлится с 1 по 15 февраля. Купить «жареху» и другие блюда гости ресторанов и кафе смогут по единой цене – 150 рублей за 100 граммов. Спешите попробовать кулинарную фантазию других заведений. Например, в ресторане «Пхали-Хинкали» придумали хачапури с корюшкой. И даже кофейни не стоят в стороне. Kafema дополнит ассортимент напитками с морской солью. В общем, корюшке быть!

Попробовать блюда фестиваля «Корюшка и Ко» можно в заведениях Владивостока:

– винный ресторан Cantina (Лазо, 8);

– китайское бистро «Золотой Дракон» (Посьетская, 15);

– паб «Кот и Клевер» (Адмирала Фокина, 1а);

– ресторан Syndicate – Port Cafe (Комсомольская, 11);

– Billy's Pub (Проспект Острякова, 49);

– ресторан «Русский» (Проспект Острякова, 5г);

– ресторан «Охотный Двор» (Фадеева, 32а);

– ресторан Tbilissimo (Посьетская, 23);

– ресторан IL Патио (ТВК «Калина Молл», Калинина, 8);

– чайхона «Хлопок» (ТВК «Калина Молл», Калинина,8);

– бургерная-бар DAB (ТВК «Калина Молл», калинина,8);

– GUSTO gastrobar (Светланская, 33 строение 2);

– грузинский ресторан «Пхали-Хинкали» (Светланская,44, гостиница Rial, проспект 100-летия Владивостока, 124а);

– ресторан-бар Brugge Pub (Светланская, 44);

– панорамное кафе Hunter (ТРЦ «Черемушки», Черемуховая, 15);

– ресторан «Миллионка» (Семеновская, 1д);

– ресторан Gastroli grill (проспект 100-летия Владивостока, 54а);

– бар Whiskers (Бухта, 73);

– ресторан «Компас» (Набережная, 20);

– ресторан «Дамплинг Репаблик» (Кинотеатр «Уссури», Светланская, 31);

– ресторан «Лаффа» (Семеновская, 1);

– рестобар Tooman (Океанский проспект, 98а);

Попробовать необычные рыбные блюда также можно будет в 12 заведениях единого пространства Foodliner кинотеатра «Океан» ( Набережная, 3):

– ROPPONGI MEN;

– KIM KONG korean food island;

– Fo Do;

– Not Vegan;

– Johny Woker;

– МАКАРОННИКИ;

– Dumplingi;

– Дереза;

– HOSHI SUSHI;

– KUULA;

– HELSY;

– коктейль-бар «Волна».

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