Третьяковская галерея на Крымском Валу, Москва. Фото: Евгения ГУСЕВА

Открытие филиала Третьяковской галереи в новом Театрально-музейном комплексе на Орлиной сопке во Владивостоке запланировано на 2024 год. Дату сообщила генеральный директор учреждения Зельфира Трегулова порталу The Art Newspaper Russia. До того как постройку здания завершат, в приморской столице пройдут выставочные и просветительские программы с партнерами, а также заработает общественное пространство – написано на официальном сайте организации.

На какой площади музей разместится в строящемся комплексе – остается загадкой, известно, что помимо него в здании обустроят филиалы и других организаций.

– Филиал Третьяковской галереи во Владивостоке станет представительством коллекций русского, западного и восточного искусства в регионе, в котором федеральные музеи – Государственный Эрмитаж, Русский музей и музей Востока – станут резидентами выставочных и образовательных программ. К ним присоединятся местные музеи: Приморская картинная галерея и Музей истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева, а также, впоследствии, зарубежные партнеры из стран северо-восточной Азии, – анонсировали в московском художественном музее.

Готовящееся общественное пространство Третьяковки займет помещение в 118 квадратных метров, его предоставит компания Fesco. По словам заместителя гендиректора галереи Татьяны Гафар, территория позволит сформировать пул будущих посетителей, а также магистрантов и коллег, с которыми будут разрабатываться концепции новых выставок, залов и программ в филиале.

Стоит дополнить, что еще два филиала Третьяковки в ближайшие два года появятся и в других городах – в Калининграде и Самаре. В первом случае в 2024 году возведут так же, как в Приморье, большой культурный кластер и необходимое музейное здание. В свою очередь в Самаре под выставочный комплекс отдадут 2 тысячи квадратных метров. Его введут в эксплуатацию уже в 2023 году.

Отметим, что строительство театрально-музейного комплекса на Орлиной сопке обещали завершить в декабре 2024 года. В апреле 2022-го «КП – Владивосток» писала, что работы успели подорожать после введенных санкций. При этом застройщик делал оптимистичные прогнозы и уверял, что от срока строители не отстают.

Работа над культурно-образовательным объектом идет по графику. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Немного фактов о проекте на «Орлинке»: концепцию будущего комплекса разработало норвежское архитектурное бюро Snøhetta, после неудачных попыток от других дизайнеров чертежи европейцев приняли в работу. Параллельно компания «Стройтрансгаз-Восток» занималась возведением культурно-образовательного комплекса на Русском острове, где, к слову в начале октября достроили интернат Центральной музыкальной школы. В дальнейшем там же появится филиал Московской государственной академии хореографии, интернаты для учеников, общежитие для студентов РГИСИ, три многоквартирных дома для преподавателей и артистов.

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