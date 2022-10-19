Контраст черной вулканической земли и зеленых деревьев: чем удивляет природа Камчатки

Озеро в горном массиве Вачкажец. Фото: принтскрин видео.

Природа часто вдохновляет людей на путешествия или создание картин. Многим сложно устоять перед красотой тихих лесов и бушующих морских волн. Фотограф из Костромы Игорь Жук в своих социальных сетях поделился видео с удивительными пейзажами камчатских вулканов и горных массивов.

Одно из мест, которое показал блогер – вулканический массив Толбачинский. Находится он в 343 километрах от столицы Камчатки, а рядом с ним расположились пять поселков. В последний раз извергался в 2012-2013 годах.

Природа здесь по-настоящему удивительна. С высоты птичьего полета открывается красивый вид на бескрайний лес. Зеленая и желтая листва необычно контрастирует с черной вулканической землей. Люди кажутся крошечными, а машина, которая достаточно большая в жизни, словно игрушечная.

Но если пройти чуть дальше, к подножию вулкана, можно попасть в «мертвый лес», и пейзаж в этом месте уже пугает: деревья без листвы и почти без веток стоят на голой темной земле. В 1975 произошло извержение Толбачика, лава уничтожила большую часть растений, сохранив только самые стойкие.

Но вернемся к живописным пейзажам. В 80 километрах к западу от Петропавловска-Камчатского расположился региональный памятник природы – горный массив Вачкажец. Даже через видео в можно ощутить покой и спокойствие, которые царят в этом месте. С высоты видно множество тропинок, которые ведут из леса к бирюзовому озеру, а вершины гор спрятаны в дымке. Здесь же протекает небольшая река Тахколочь, образующая каскад водопадов.

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