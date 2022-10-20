90 лет – это не возраст: Театр имени Максима Горького во Владивостоке празднует день рождения

Ефим Звеняцкий. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В этом году Академический театр имени Горького отмечает юбилей, ему исполняется 90 лет. Старейший в Приморье театр остается одним из лидеров культурной жизни региона. Творческий поиск и твердая позиция художественного руководителя, который пытается сохранить традиции Русского Классического Театра, вызывают глубокое уважение профессионалов и любовь зрителей. В студии радио «Комсомольская правда – Владивосток» худрук Горького, народный артист России и лауреат премии «Золотая Маска» Ефим Звеняцкий рассказал о том, почему театр – это совершенная история.

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– У театра Горького есть свой творческий почерк?

– Если вы посмотрите на афишу театра – там нет дешёвки, нет заигрывания со зрителем. Нельзя кокетничать, нельзя перед зрителями постоянно идти на уступки. Поэтому в репертуаре театра только русская и зарубежная классика. У меня почти нет современных пьес. Потому что для меня самая авангардная литература – классическая. Никто не отменял «Анну Каренину» Толстого или «Мастера и Маргариту» Булгакова. Многие спектакли идут по 12 лет и ни одно поколение на них поднимается. Так что, нет... репертуар, афиши есть тенденция и направленность.

– Есть ли у театра традиции и кто их хранитель?

– Зритель – одна из важнейших направляющих, которая определяет движение театра. Я служу зрителям. А дальше уже репертуар, драматургия. Ведь я не случайно набираю студентов институтов искусств, которые становятся актерами театра. Это моя политика.

– Какой он Приморский зритель?

– Его очень любит Москва, Питер – гастролёры. Последний пример тому «12» Никиты Михалкова. Было такое, когда люди шли на артистов, но потом это перестало восприниматься, потому что дальше стали исследовать спектакль как театральную «фишку», как процесс, как бренд. По-прежнему зритель делится на тех, кто любит коммерческие спектакли и тех, кому нравится комедия.

– Какие масштабные премьеры театр Горького подарил зрителям за 5 лет от 85-летнего юбилейного сезона?

– Для меня каждая премьера масштабная. Думаю для меня это «Мастер и Маргарита», «Анна Каренина», последняя премьера «В джазе только девушки», «Эдит и её демоны» – постановка, которая имеет грандиозный успех. Самый дорогой для меня спектакль этого года – Бергман «Сцены супружеской жизни».

– «Эдит и её демоны». В чем секрет популярности этой постановки?

– Там есть девочка Наташа Овчинникова, поёт все песни Эдит Пиаф вживую. Как актриса она может постигнуть глубину и понимание того, какую трагическую жизнь проживала Эдит Пиаф. Я думаю, что именно актриса является причиной успеха этого спектакля.

– «Мастер и Маргарита». Что было самым сложным в постановке?

– Самое сложное – это то, что ты никогда не откроешь для себя, – писал Булгаков. Принести себя и своё начало в драматургию Булгакова невозможно. Никто ещё не отгадал смысл спектакля «Мастер и Маргарита».

– Есть в репертуаре театра и такие мировые хиты как « Великий Гэтсби». Все-таки это дань моде или международное сотрудничество?

– Это не дань моде, это дань зрителю. Потому что после Ди Каприо я понял, что должен кто–то во Владивостоке побаловаться в этой истории. Сейчас это востребованный спектакль.

– Кроме выступлений на родной сцене, театр Горького активно гастролирует. Какие гастрольные выступления хотелось бы особо отметить?

– Я думаю, что это Москва и Петербург. Потому что волнение и беспокойство, которое ты испытываешь вовремя всех гастролей, оно преувеличено во много раз. Для меня очень серьезные и неожиданные гастроли были два года назад в Армении. Мы не знали, что Армения так воспримет театр Дальнего Востока. Мы выиграли переполненные залы при том, что местные зрители они достаточно легкомысленно относились к нам. Очень серьезные впечатления от гастролей в этом году в Якутию – край не влюблённых в театр людей. Там было 13 аншлагов.

– Где берёте энергию?

– Есть одна энергия, когда ты во что-то веришь. И когда веришь, ты видишь, что твоя энергия прирастает зрителями, людьми, семьей и домом.

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