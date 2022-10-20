На Камчатке лед начал сковывать реки

Об опасности предупредили сотрудники МЧС. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

МЧС России по Камчатке предупреждает местных жителей о замерзании рек. По информации представителей ведомства, лед начал появляться на водоемах в северных районах края, однако покров еще не прочный.

По словам начальника Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС Валерия Малахова, на реке Оклан в Пенжинском муниципальном районе появились полосы ледяного покрова, расположенные вдоль берега. На остальных водоемах вода чистая.

Специалисты напоминают, что стоит быть бдительными, находясь у водоемов в период обледенения. В это время на реках остается полынья, из-за чего опасно ездить по ледяной поверхности на снегоходах. Особенно внимательно стоит следить за детьми, которые из-за своего любопытства могут бить ногами по льду, чтобы проверить его прочность.

Если вы оказались на тонком льду, который начал трескаться, необходимо скользящими шагами вернуться к берегу. В случае чрезвычайного происшествия можно позвонить по телефонам «101» или «112».

Напомним, что с 15 ноября жителям четырех муниципальных районов Камчатки запрещено выходить на воду на маломерных судах. С 1 ноября ограничения охватят еще восемь районов и три городских округа.

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