С заботой о сердцах предприятий: крупные приморские компании получили экологическое голубое топливо

Первым потребителем стал береговой завод компании «Русский минтай». Фото: Екатерина МАКСИМОВА

20 октября в торжественной обстановке инженеры берегового завода ООО «Русский минтай» и сотрудники компании «Газпром газораспределение Дальний Восток» запустили подачу природного газа резидентам ТОР «Надеждинская» в Приморском крае. Этот шаг позволит предприятиям более эффективно выполнять все свои бизнес-функции и решать производственные задачи. Более того это поможет снизить расходы и сократить энергозатраты. И конечно же, еще один важный фактор – безопасность нашей природы. Благодаря газификации резиденты ТОР «Надеждинская» переходят на экологически чистое топливо, которое выпускает в атмосферу гораздо меньше вредных веществ. «Комсомолка» не только стала свидетелем этого радостного момента, но и заглянула в котельную и огромный зал, где производят продукцию на заводе.

Завод «Русский минтай». Фото: Екатерина МАКСИМОВА

До 2025 года утверждена программа газификации, которая реализуется совместно Приморским краем и ПАО «Газпром». По ней - общий объем инвестиций газовой компании в создание сетей на территории региона – больше 21 млрд рублей. Приморье ежегодно вкладывает более миллиарда рублей в газификацию. Перевод крупных промышленных объектов на газ – это, в первую очередь, экономия. В список положительных моментов входит и удешевление тех товаров, которые получает рынок. Но также стоит задача обеспечить газом котельные и частные дома. Это большая работа не только с техникой, но и с людьми.

– Мы наблюдаем действительно исторический момент. Те, кто были здесь несколько лет назад, видели, что на месте завода были кустарники и свалка. А теперь здесь замечательные современные здания, чуть дальше находится предприятие «Газпром гелий сервис», они тоже стали счастливыми получателями природного газа. Сегодня его подадут еще одному резиденту ТОР – это ООО «Усадьба Татищева». То, что мы с вами видим – результат большой совместной работы. Спасибо тем, кто поверил в эту идею, нашу землю, Дальний Восток и Приморский край. Особенно символично то, что подача первого газа на ТОР «Надеждинская» совпала с днем образования Приморского края, – отметил генеральный директор АО «Газпром газоразделение Дальний Восток» и ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» Георгий Шперлинг.

Генеральный директор АО «Газпром газоразделение Дальний Восток» и ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» Георгий Шперлинг. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Эксперт также отметил, что, отказываясь от угля, разгружается БАМ и Транссиб, повышается пропускная способность для других промышленных предприятий, которые пользуются этой логистикой.

– Для нас очень важно иметь возможность повысить эффективность работы на заводе, ведь у нас безотходное производство. Раньше мы работали на дизельном топливе. А теперь благодаря природному газу в пять раз снижаем расход энергозатрат и даже можем принимать рыбные отходы с других предприятий, перерабатывать их в продукт, – поделилась генеральный директор ООО «Русский минтай» Елена Куприянова.

Генеральный директор ООО «Русский минтай» Елена Куприянова. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Рыбопереработкой здесь занимаются больше двух лет. Высокотехнологичные котлы очень требовательны к качеству топлива, а дизельное, к сожалению, не всегда соответствовало этим параметрам. Энергоцентр – это сердце предприятия. Все процессы обеспечения теплом, паром, горячей водой зависят именно от него. Нагрузка большая. А как говорится, где много силы, там и соответствующее количество ответственности.

Котельня изнутри. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Процесс того же производства кормовой муки очень энергозатратный. А теперь, когда у нас есть природный газ, который между прочим гораздо дешевле дизеля, нам гораздо проще эксплуатировать ту же котельню. А еще нет рисков, что забьются фильтры, как это было зимой, – рассказал главный инженер Валерий Чуприн.

Главный инженер Валерий Чуприн. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Нам повезло взглянуть на одну из самых главных точек завода – рыбоперерабатывающий комплекс. Десятки сотрудников трудятся над тем, чтобы минтай прошел все стадии обработки, начиная от тепловой и заканчивая превращением в муку, филе или фарш. За одну минуту, благодаря высоким технологиям и конечно же должной подготовке работники «Русского минтая» разделяют на две части филе 40 единиц продукта (это одна из стадий обработки). Тяжело? Работа непростая, но и за станок не поставят необученного человека.

Сотрудники выполняют свою работу очень качественно. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Как избежать брака в продукции? В 21 веке все уже придумали и упростили до невозможности. Вся продукция проходит через специальный компьютер, он видит недочеты и сбрасывает филе на доработку, которой уже вручную занимаются люди. И так до тех пор, пока работа не будет выполнена качественно на все 100%.

Одна из стадий обработки - ручная чистка. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

«Русский минтай» – завод молодой, но амбициозный. А с природным газом его работоспособность только улучшится. Отметим, что он входит в состав Русской рыбопромышленной компании, суда которой ведут промысел минтая в Охотском море для дальнейшей его переработки в Приморском крае. Завод был введен в эксплуатацию в сентябре 2020 года. Компания работает по принципу безотходного производства: из сырья производится филе минтая блочной и штучной заморозки, а также фарш брикетами, стейки и другое. А из отходов основного производства – рыбий жир и мука.

«То, что мы с вами видим – результат большой совместной работы» - Георгий Шперлинг. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

«Русский минтай» – завод молодой, но амбициозный. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В этих огромных «ваннах» происходит дефростация минтая (процесс разморозки или оттаивания продукта). Фото: Екатерина МАКСИМОВА

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