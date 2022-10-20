ВЭФ остается во Владивостоке. Уже объявлены даты проведения форума в 2023

Восточный экономический форум пройдет 5-8 сентября 2023 года на площадке ДВФУ Фото: Вадим ПОПОВ

ВЭФ остается во Владивостоке и пройдет 5-8 сентября 2023 года на площадке Дальневосточного федерального университета. Об этом рассказали в пресс-службе фонда «Росконгресс».

Ответственный секретарь форума, советник президента России Антон Кобяков отметил, что ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная дискуссионная площадка. Она призвана содействовать развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

— Сегодня значение Дальнего Востока, несомненно, выросло. Экспортные потоки, которые развернулись в восточном направлении, создают и новые вызовы, и новые возможности. Убежден, что VIII Восточный экономический форум состоится на высочайшем представительном уровне бизнеса, — добавил Кобяков.

Культурная программа осталась традиционной: регионы ДФО представят свои проекты, кухню и изделия мастеров на выставке «Улица Дальнего Востока». «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что в 2022 году экспозиции удивляли своей масштабностью и технологичностью. Тем более, что главная темой было «А что ты сделал для технологической победы России?». Приморский край, например, посвятил свой павильон тиграм и морской повестке.

Кстати, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев не раз выражал готовность провести ВЭФ в Хабаровске. Он отмечал, что город отвечает всем требованиям по проведению любого международного мероприятия с любым уровнем участников. И все же, место проведения форма не изменилось.

Напомним, ВЭФ проходит только во Владивостоке с 2015 года, исключением стал только «ковидный» 2020 год.

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