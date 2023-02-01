Тина Канделаки поздравляла и Николай Валуев: как сложилась жизнь парня, который спас двух маленьких девочек на пожаре в Приморье

Сейчас парень освоил новую профессию. Фото: из личного архива Алексея.

Почти четыре года назад в маленьком приморском городе Фокино едва не обернулся трагедией пожар в жилом многоэтажном доме. Тогда настоящим героем стал местный житель. Алексей Резниченко спас двух маленьких девочек, рискуя своей жизнью. Как теперь живет человек, прославившийся на всю Россию? Читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

НАЗАД В ПРОШЛОЕ

Вспоминая события тех дней, кровь стынет в жилах. В одном из «чудильников» – так в Фокино называют малосемейки, которые напоминают владивостокские «гостинки», загорелась квартира на пятом этаже. Из окна валил едкий черный дым, а на крохотном балкончике в этот момент искали спасение две маленькие девочки. Казалось, что еще чуть-чуть и спасти детей будет уже невозможно. В этот момент сверху показалась рука помощи – 20-летний сосед малышек, держась за балкон на шестом этаже, свесился, чтобы вырвать из лап смерти детей.

Молодой человек выглянул в окно и увидел головы детей, которые прятались от пожара на балконе этажом ниже. Фото: Соцсети

Чуть позже спаситель рассказал, что сидел дома, когда вдруг слышал крики детей и почувствовал запах гари. Выглянув в окно, Алексей Резниченко увидел две маленькие макушки, трясущиеся от ужаса девочки пытались спрятаться от пожара. На раздумья не было ни секунды, да и как говорит сам Леша, в тот момент он совершенно ни о чем не думал.

– Я знал одно - у меня в руках две маленькие жизни и помочь им мог сейчас только я.

Напряженный момент спасения ребятишек попал в объектив камеры мобильного телефона очевидца. Пока Алексей вызволял детей из пожара, внизу уже был растянут плед – местные жители стояли под балконом и кричали, чтобы девочки прыгали вниз.

Девочек Леша укутал в одеяла, а после – вывел на улицу из задымленного здания. Скромный человек наивно думал, что на этом история закончится, но оказалось, что все только начиналось.

Рабочие моменты. Фото: из личного архива Алексея.

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ

О том, что случилось, Алексей никому не рассказал. Даже мама героя узнала о поступке сына только спустя сутки.

– Мама, конечно же, в шоке была. Узнала-то она через телевизор. Я бы и не рассказал сам никогда и никому, просто интернет – такая штука. Все сняли на видео, оно полетело везде, меня узнали там и вот, – говорит Леша.

Трудился парень на тот момент в ГУФСИН, но даже и там о произошедшем узнали от третьих лиц. Героический поступок Алексея все же не остался незамеченным, и его представили к награде «За отличие в службе». Тогда же посыпались и благодарственные письма: от Губернатора, МЧС, Следственного комитета и ФСИН. Вместе с тренером по боксу парень даже слетал в Москву, где его поздравили звезды шоу-бизнеса.

– День бокса был, на Красную площадь Рой Джонс приезжал. Тина Канделаки меня поздравляла и Николай Валуев, Костя Дзю еще был, много было звезд.

Вот так 20-летний на тот момент парень из маленького городка в Приморье стал знаменитым на всю страну.

НАШИ ДНИ

Сейчас Алексей Резниченко ведет тихую и размеренную жизнь. Парень, когда к нему обратился корреспондент «КП-Владивосток», сначала едва смог сказать о себе пару слов.

– С того дома давно съехал, живу с девушкой, с госслужбы ушел и сейчас хожу в море. С девочками и их мамой связь не поддерживаю. Знаю только, что одна из них, вроде как, записала на бокс. Как отблагодарили? Ну, сказали «спасибо». Этого более, чем достаточно, – скромничает Леша.

С девушкой Анастасией. Фото: из личного архива Алексея.

На вопрос о том, расскажет ли он своим детям о подвиге, который он совершил в юности, Алексей ответил отрицательно.

– Если случайно увидят где-то, то придется рассказать, конечно.

Что же касается второй половинки Алексея, она, конечно же, переживает за любимого, но всегда поддерживает и гордится парнем.

Планы на будущее у приморцы простые: жить, любить, строить семью и оставаться таким же скромным и добрым человеком.

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