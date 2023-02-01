Мастер-план Владивостока разрабатывается с отставанием

Владивосток должен стать первым городом-миллионником на Дальнем Востоке. Фото: КП – Владивосток

Сегодня одна из важных задач властей Дальнего Востока – «прокачать» макрорегион и сделать так, чтобы людям было здесь максимально удобно и комфортно жить и работать. Для этого планируется «перестроить» ДФО, в первую очередь – административные центры, субъекты федерации и города с населением свыше 50 тысяч человек. В рамках такой масштабной цели принято подготовить 25 мастер-планов по улучшению населенные пункты округа, тем более такое поручение дал глава России Владимир Путин. В результате воплощении задумки в жизнь на ДВ должны увеличиться объемы жилплощади на 2,5 миллиона квадратных метров. Все это – до 2030 года.

По поводу поставленной задачи высказался полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, который 1 февраля находится с рабочим визитом во Владивостоке.

– Работа по разработке мастер-планов идет достаточно активно. В работе принимает участие Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Хочу поблагодарить помощника президента Максима Орешкина за то, что он практически курирует эту деятельность. В самое ближайшее время мы будем докладывать ряд уже разработанных проектов главе государства. Мастер-план Владивостока у нас пока идет с отставанием. Я надеюсь, что это повлияет в лучшую сторону на его качество. Во всяком случае, мы все понимаем, что Владивосток – это сегодня экономический, морской центр Дальнего Востока и столица. Город устойчиво пользуется максимальным интересом с точки зрения туризма, растет население. Здесь предстоит достаточно много работы, ведь востребованность жилья высокая, цены тоже. Поэтому давайте вместе посмотрим, что надо сделать для того, чтобы Владивосток, как столица дальневосточного региона, был удобен, комфортен, и что надо сделать для его развития.

НАПОМНИМ

Информация о создании мастер-плана Владивостока и дальнейшем развитии города появилась в сентябре 2021 года. Ключевой момент – сделать из него город-миллионник, первый на Дальнем Востоке. Для этого, в первую очередь, решили создать дополнительный населенный пункт под рабочим названием Спутник. Он должен появиться в Надеждинском районе на площадках «Де-Фриз», «Байкал» и «Спутник» на более чем на 1,3 тысячи гектарах. Также во Владивостокскую агломерацию войдут города Артем и Большой Камень.

В сентябре 2022-го Юрий Трутнев в беседе с журналистами «Комсомольской правды – Владивосток» заявил, что он видел проект. Он вышел красивым, однако недоставало фактов и цифр, поэтому его еще не представили. В целом, мастер-план включает в себя такие пункты как проект зданий, улично-дорожной городской сети и нагрузки на нее. Он не требует большой затраты средств, но дает возможность переключиться на следующий логический этап – планирование.

Кстати говоря, тогда же, пять месяцев назад, полпред подметил и большую боль жителей – интересный городской ландшафт фактически «изуродован» точечной застройкой, домами на побережье, срезанными сопками, также остро стоит и транспортная проблема.

Отметим, в конце осени 2022 года опубликовали видеопрезентацию города-спутника с рыбным рынком, яхтенной мариной, школой парусного спорта, академией тенниса, лыжной базой и многим другим.

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