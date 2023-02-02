Избил чужую дочь из-за выключенного телевизора: на Камчатке вынесли приговор 40-летнему местному жителю

Приговор в законную силу пока не вступил. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мировой судья Мильковского судебного района на Камчатке вынес приговор 40-летнему местному жителю. Мужчину обвинили в избиении несовершеннолетней. Что произошло между взрослым и ребенком? Читайте в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Мужчину, по данным прокуратуры, судили за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Объектом избиения стала 16-летняя девочка – дочь знакомой, у которой гостил фигурант уголовного дела.

В суде стали известны обстоятельства произошедшего. Еще в сентябре 2022 года 40-летний камчадал был в гостях у своей подруги. В этот злополучный день дочь знакомой тоже находилась дома. В какой-то момент подросток выключила звук телевизора, и это буквально взбесило гостя. Он взял металлический ковш и бросился на ребенка, несколько раз ударил ее по голове и телу. Чуть позже медики диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму и множество других повреждений.

Суд рассмотрел материалы уголовного дела и признал мужчину виновным. Кроме того, все это время подсудимый и вовсе находился на испытательном сроке – за незаконный сбыт наркотических средств. То есть, наказание за преступление уже было, но условное. Судья эту меру отменил и определил наказание по совокупности приговоров на срок четыре года и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В зале суда мужчину сразу же заключили под стражу.

Кроме того, удовлетворен иск прокурора – взыскать в пользу пострадавшей девочки-подростка компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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