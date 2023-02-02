Краснокнижного пернатого хищника спасают на Камчатке

Ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis albidus). Фото: Правительство Камчатского края

Жители Петропавловска-Камчатского спасли занесенного в Красную книгу РФ ястреба-тетеревятника, которого обнаружили в черте города. Сейчас за состоянием пернатого следят специалисты. Выпускать на волю птицу пока не планируют. Почему? Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О том, что в столице Камчатки замечен краснокнижный хищник, специалистам управления государственного охотничьего надзора Министерства природных ресурсов и экологии края стало известно от неравнодушных жителей. Обессиливший ястреб-тетеревятник не мог сам летать. Тогда его оперативно поймали и доставили в ветеринарную клинику, чтобы уже там оценить состояния птицы. Врачи значительных повреждений не выявили, но установили причину, почему хищник не летал.

Как оказалось, вся проблема в том, что у ястреба недостаточно мышечной массы. Тогда в ветлечебнице вынесли заключение.

– Общее физиологическое состояние птицы неудовлетворительное, она нуждается в передержке, реабилитации для полного физического восстановления, чтобы впоследствии выпустить её на волю, – уточнили в правительстве Камчатского края.

Министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков отметил, что опыт подобных процедур есть, а потому сомнений в том, что на воле у птицы не будет никаких проблем, нет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.