Обломки американского бомбардировщика вывезли с заповедной территории на Камчатке

Фрагменты воздушного судна нашли в районе мыса Лопатка. Фото: ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

Сотрудники Кроноцкого заповедника вместе с Русским географическим обществом и Минобороны РФ вывезли фрагменты американского самолета времен Второй мировой войны с территории Южно-Камчатского заказника.

Участники экспедиции обследовали залив Камбальный в районе мыса Лопатка, чтобы вывезти останки морского ударного самолета «Вентура». По словам специалиста экспедиционного центра Минобороны, эксперта по исторической военной технике Анатолия Калемберга, воздушное судно могло загореться само или его подожгли, оно выгорело почти полностью, от него остались только по два двигателя, крыла и хвост.

По мнению специалистов, самолет загорелся сам или его подожгли. Фото: ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

От него остался только хвост, по два двигателя и крыла. Фото: ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

– В два захода нам удалось вывезти с территории заказника двигатели и одно крыло. Решение о том, куда они отправятся, примет Минобороны России. Надеюсь, большая их часть останется на Камчатке для экспозиции в местных музеях.

Двигатель и крыло вывозили в два захода. Фото: ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

Как рассказали в пресс-службе Кроноцкого заповедника, в 1943-1945 годах американцы вылетали на острова Парамушир и Шумшу, где находились японские войска и аэродромы. Подбитые самолеты часто вынуждено высаживались на советской Камчатке. Бойцов отправляли в США, а останки самолетов оставались на месте падения.

В экспедицию отправились сотрудники заповедника, Русское географическое общество и Минобороны РФ. Фото: ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

По информации Национального управления архивов и документации США на Дальнем Востоке вынужденную посадку совершили 33 американских бомбардировщика, фрагменты пяти из них во время экспедиции летом 2021 года нашли на Камчатке. Как поделился и.о. директора ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Всеволода Яковлева, два года назад инспекторы в районе бухты Вестник нашли обломки самолета «Либерейтор».

Во время Второй мировой войны американские самолеты вылетали на северные острова Курильской гряды. Фото: ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

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