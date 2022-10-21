Во Владивостоке разбирают по кирпичикам печально известный торговый центр

Предоставлено «КП-Владивосток».

Во Владивостоке сносят торговый центр «Максим», сгоревший еще в 2019 году. О том, что здание уберут, еще в июле заявил глава города Константин Шестаков. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В то роковое утро, когда ТЦ вспыхнул как спичка, «Максим» должен был отмечать свой пятнадцатый день рождения. Пожар начался тогда, когда посетителей еще не было, и возможно только по этой причине никто не пострадал. Новость о том, что на проспекте 100-летия Владивостока бушует пламя молниеносно разлетелась по всему городу, огонь был виден из многих районов Владивостока. Вместо праздника владельцев бутиков, магазинов ждали обугленные этажи…

Площадь пожара - 1000 квадратных метров. Фото: alexander_khitrov

Когда пожарным спустя более нескольких часов удалось ликвидировать возгорание, пришло время подсчитывать убытки. Площадь пожара – 1000 квадратных метров. Здание выгорело частично, но специалисты доложили и о частичном обрушении внутри. Предприниматели в шоке: у многих из них товар был не застрахован, а это значит, что за колоссальные убытки им никто не заплатит.

В соцсетях тогда стали гадать, что стало причиной пожара, и почти единогласно пришли к мнению, что виной тому одно из кафе, расположенных на верхнем этаже ТЦ. Там, по мнению местных, взорвался газовый баллон.

– Со 100-процентной вероятностью причина пожара именно в этом. На моей памяти пожары практически во всех ТЦ возникали после взрыва газового баллона, – рассказал тогда корреспонденту «КП-Владивосток» Владимир Калинин, историк-краевед. – Повара как раз в это время разогревают плиты.

Полностью сгорел верхний этаж ТЦ. Фото: Dpscontrol125rus.

По его словам, на тот день было запланировано масштабное торжество по случаю дня рождения торгового центра.

Одним из арендаторов площадей в торговом центре был компьютерный гигант DNS. Из шести этажей торгового центра (если считать с цокольным) выгорели верхних четыре, со второго по пятый. Магазин DNS находился как раз на втором. Внутри – товар на сумму в десяти миллионов рублей, который не был застрахован и тоже сгорел.

– Меня радует одно – никто не пострадал. А представьте, если бы пожар произошел позже в субботу, когда там огромное количество народа? – прокомментировал тогда предприниматель.

Предоставлено «КП-Владивосток».

Новости о пожаре тогда муссировали еще не одни сутки. В интернете появлялись видео и фото с места происшествия, пожарные тогда умудрились даже снять ролик внутри горевшего ТЦ.

История длиною в 15 лет закончилась так трагично. В распоряжении «Комсомолки» оказались кадры, на которых спецтехника до сих пор по кусочкам, по кирпичикам разбирает торговый центр. Снесены будут верхние этажи торгового центра. Что будет с первым этажом – еще неизвестно. Разбор здания анонсировал глава Владивостока Константин Шестаков и подчеркнул, что учредителям нужно определиться с дальнейшим развитием территории. Хозяин, владеющий 75% помещений в ТЦ, планирует демонтаж аварийных конструкций. Несколько собственников при этом хотят сохранить первые этажи и возобновить в них работу.

Редакция продолжит следить за развитием событий.

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