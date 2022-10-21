Мы собрали топ новостей с 17 по 20 октября. Фото: Александр КОЦ

Рабочая неделя подходит к концу, а это значит, что пора подвести итоги самых обсуждаемых новостей. «Комсомолка» составила топ громких событий с 17 по 20 октября. Рассказываем о скандале в ресторане города Находка, объясняем, почему задержали судно с 19 украинскими моряками, делимся подробностями стрельбы на одной из дорог Уссурийска, затрагиваем прогноз погоды и многое другое. Для того чтобы нашим читателям было удобнее ознакомиться со сводкой новостей, мы создали несколько рубрик, благодаря им можно отыскать интересующее вас событие, будь то происшествия, новости культуры или что-то другое.

НЕПРИЯТНО

Огромная крыса напала на гостей одного из ресторанов Находки. Видео с камер заведения быстро растиражировали в социальных сетях. «Комсомолка» рассказала о том, что произошло в тот день, а также поделилась видеороликом этого неприятного инцидента.

В ресторанах Владивостока все тихо, но прямо в центре города обрушился фасад памятника архитектуры. Плитка упала прямо на тротуар, едва не задев пешеходов. Подробнее читайте в материале dv.kp.ru.

ОБЩЕСТВО

Судно с 19 украинскими и двумя грузинскими моряками задержали в порту Находки. Дело в том, что на борту Mercurius (ходит под флагом Панамы) отсутствует коллективный договор Международной федерации транспортных рабочих. Это значит, что защита законных прав и интересов моряков не гарантируется. Экипаж доставили в морской клуб Находки.

СПЕЦОПЕРАЦИЯ

В официальном telegram-канале Олег Кожемяко записал видеообращение, в котором поделился, как помочь воинам на фронте. Чтобы поддержать земляков, защищающих Родину, он предлагает покупать пикапы для отправки, а также оказывать финансовую поддержку через специальный фонд.

А 19 октября президент России Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, еще в восьми регионах введен средний уровень реагирования, в остальных – режим базовой готовности. Приморский край вошел в последнюю категорию. Что это значит? Рассказываем в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

КАК В БЛОГБАСТЕРЕ

В Уссурийске «царь» на пикапе решил дорожный спор с помощью автомата. Водители не поделили дорогу, тогда один из них достал огнестрельное оружие. Информация об этом появилась в социальных сетях. Один из очевидцев снял все на видео. Подробности в материале dv.kp.ru.

ПОГОДА

Приморские синоптики рассказали, какая погода ожидается в крае в предстоящие выходные. По информации специалистов, местным жителям стоит готовиться к снегопаду. Напомним, что синоптики также рассказали, к какой погоде готовиться жителям Приморья в ноябре 2022 года.

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