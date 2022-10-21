Последние золотые дни столицы Приморья

Во Владивостоке яркая осень — явление необычное. Фото: Татьяна СОРОКА / @kuzinatra__

Золотая осень. Многие поэты воспевали в своих произведениях буйство красок этого сезона и восхищались преображениями природы. Но во Владивостоке яркая осень - явление необычное, оттого и особо чудесное. За это явление стоит поблагодарить рано пришедшие заморозки, которые раскрасили листья в самые разнообразные оттенки палитры. Город облачился в красно-желтые одеяния и радует жителей своей красотой.

Фото: Татьяна СОРОКА / @kuzinatra__

Этой осенью для любителей фотографии появились новые локации. Кадры, сделанные там, впечатлят любого в ленте соцсетей. Записывайте интересные места: Театральный сквер, Покровский парк и Адмиральский сквер. Но красивые фотозоны можно найти не только там. Завернув в какой-нибудь скрытый дворик, можно обнаружить еще пару атмосферных мест. В общем, осенним фотосессиям быть!

https://www.kp.ru/share/i/12/12774582/wr-960.jpg?0.803887957925312

Фото: Татьяна СОРОКА / @kuzinatra__

Но с красочными кадрами нужно поторопиться. «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что уже в ноябре жителям стоит готовиться к большому количеству осадков. Деревья останутся голыми, а дорожки скроет грязь.

Фото: Татьяна СОРОКА / @kuzinatra__

Фото: Татьяна СОРОКА / @kuzinatra__

Фото: Татьяна СОРОКА / @kuzinatra__

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