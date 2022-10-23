Хлеб, зрелища и собаки: в столице Приморья появилось пространство для дрессировки и выгула собак

Хозяева и их питомцы довольны. Фото: Алина ЛУЧИНА Фото: КП – Владивосток

Во Владивостоке появилось общественное пространство для жителей и гостей города, у которых есть собаки – сквер Первой Маевки. Приморцы уже поучаствовали в озеленении территории и оценили площадку для тренировки питомцев. Хотя облагораживание сквера еще не завершено, местные отметили его открытие фестивалем «Дог-френдли» и высадкой деревьев.

Это место наполнилось радостной и дружелюбной атмосферой, а занятие здесь нашли все – от мала до велика. Владельцы собак наконец получили долгожданную площадку не только для тренировок, но и для социализации четвероногих друзей. Многие признались, что новый сквер сильно выручил их, ведь город не изобилует специализированными местами для тренировки питомцев, поэтому новая площадка в спальном районе стала спасением.

Питомцы могут не только гулять, но и тренироваться. Фото: Алина ЛУЧИНА Фото: КП – Владивосток

– Очень замечательное пространство, по парку раньше неудобно было гулять с собакой, здесь был разбит асфальт. Сейчас дети и животные гуляют отдельно и не пугают друг друга. Можно теперь дрессировать своих хвостиков недалеко от дома, – призналась местная жительница Анастасия Глухова.

Особое настроение церемонии открытия создал коллектив «Талантливые дети Приморья» с музыкальными выступлениями. В дружеской обстановке гости сквера вместе высаживали деревья и угощались горячим чаем с выпечкой.

– У нас сегодня здесь и собачки, и экоакция, и детки. Моя душа радуется. Что добрее можно придумать? В будущем обязательно планируем развивать сквер и проводить подобные мероприятия. Очень хочется сделать акцию для помощи животным, – поделилась советник главы Владивостока Екатерина Бабенко.

В будущем обязательно планируем развивать сквер и проводить подобные мероприятия, - Екатерина Бабенко. Фото: Алина ЛУЧИНА Фото: КП – Владивосток

В сквере есть все условия для комфортного отдыха: пешеходные зоны, освещение и скамейки, а точкой полного обзора бухты стала новая видовая площадка. Напомним, что здесь установлен камень, посвященный проведению Первой Маевки на Дальнем Востоке в 1901 году.

– Мы проектировали сквер с учетом мнения жителей, проводили общественное обсуждение. Скоро на этой территории появится спортивная площадка с оборудованием, – добавил исполняющий обязанности руководителя Дирекции общественных пространств Артур Шибаров.

Напомним, в прошлом году по итогам рейтингового голосования сквер стал одним из приоритетных для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Благодаря опросу горожан архитекторам удалось создать сквер, отвечающий ожиданиям людей.

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