На Камчатке в шахте завалило горняка

Специалисты продолжают расследование, проводят экспертизы и устанавливают все обстоятельства случившегося. Фото: СУ СК России по Камчатскому краю

По факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов на Камчатке заведено уголовное дело. Речь идет об обрушении в шахте. Тогда пострадал один из горняков. Подробнее – в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Известно, что ЧП произошло еще в ноябре 2022 года. Начальник одного из месторождений региона дал указание смене крепильщиков произвести монтаж арочной крепи. При этом 36-летний мужчина достоверно знал, что добыча полезных ископаемых на этом объекте ведется с грубыми нарушениями – без использования механизмов, что вообще должно быть обязательным условием.

Результатом стало обрушение горной породы. Под завали оказался 34-летний рабочий, его здоровью был причинен тяжкий вред.

Следком завел уголовное дело по части 1 статьи 217 – нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. Специалисты продолжают расследование, проводят экспертизы и устанавливают все обстоятельства случившегося.

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