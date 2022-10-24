Мы собрали топ новостей с 21 по 23 октября. Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

В этом обзоре новостей от «Комсомольской правды – Владивосток» мы составили топ тем, которые интересовали жителей Приморья с 21 по 23 октября. И ведь, действительно, есть что обсудить. В специальных рубриках, которые мы создали для вашего удобства, вы найдете материалы об изменениях в городе. Рассказываем, что случилось в одном из ночных клубов Владивостока, обсуждаем что за чудо-машину пытаются продать в приморской столице и затрагиваем другие, не менее интересные темы.

ОБЩЕСТВО

В пятницу 21 октября приморцев поразило необычное природное явление. Огромное черное кольцо неизвестного происхождения обнаружили жители Вольно-Надеждинского над железнодорожной подстанцией в поселке. Начались догадки, что же это может быть. Стая птиц, шаровая молния, чья-то злая шутка? «Комсомолка» провела небольшое расследование. Подробности читайте в материале dv.kp.ru.

Не ушла от внимания жителей края и нашумевшая супер яхта Nord миллиардера Алексея Мордашова. Когда-то эта красавица стояла в порту Владивостока, а теперь она направляется в Южную Африку. Впервые яхта олигарха прибыла в город у моря в конце марта и несколько раз меняла локацию. Однако все неравнодушные успели сделать фото на память, также «Комсомолка» раскрыла секрет, что же находится внутри шикарного судна.

Кстати, Владивосток – это буквально вторая родина японских автомобилей. Чего только не увидишь на дорогах дальневосточной столицы, и каких только объявлений не встретишь на просторах интернета. В этот раз внимание местных привлекло ну уж слушком дорогое объявление о продаже машины. Главной темой для обсуждения среди автолюбителей стал известный японский автомобиль, один из самых продвинутых с инженерной точки зрения и несомненно популярный среди местных жителей. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОРОДЕ

Эта неделя во Владивостоке начнется с отключений холодной воды. Как рассказали в пресс-службе «Примводоканала», ХВС не будет из-за планового и аварийного ремонта. Конечно же гостям и жителям города стало интересно какие адреса затронет эта проблема. Подробный список вы найдете в материале dv.kp.ru.

КАК В БЛОГБАСТЕРЕ

В пятницу ночные клубы Владивостока живут отдельной жизнью. Вот только 21 октября в увеселительное заведение помимо желающих повеселиться ворвались силовики. По словам очевидцев, нескольких человек забрали. «Комсомолка» опубликовала видео и подробности инцидента.

УТРАТЫ

Жители Приморья узнали историю о смелом, добром и улыбчивом парне, который пал смертью героя во время спецоперации на Украине. В честь Юрия Александрова, выпускника 43 школы города Владивостока, на территории этого образовательного учреждения торжественно открыли памятную мемориальную доску в присутствии его семьи, друзей и учителей. Мы пообщались с мамой героя, она рассказала, как ее сын рвался защищать Родину.

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