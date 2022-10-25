Нарва впадает в Амурский залив Японского моря. Иллюстрация из архива. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Река Нарва на юге Приморья – красавица с этническим колоритом (раньше носила имя «Сидеми» от удэгейцев и корейцев) и длиною более чем 38 километров. Водоем, возможно, так и остался бы «монументом» природы и истории (на одноименном полуострове жил натуралист и селекционер Михаил Янковский, в честь которого земли позже и переименовали), если бы не одно «но». Это эталонная река для нереста кеты – наиболее массового лосося, добывают который в промышленных масштабах.

За cемь лет под опекой ФГБУ «Земля леопарда» удалось добиться немалых успехов в восстановлении естественного нереста и охране от браконьеров на водоемах Хасанского района. Эти земли исторически стали дальневосточной Тортугой – красота и уникальность местной флоры и фауны привлекает бесчисленное количество людей, которые хотели бы этими богатствами поживиться. Национальный парк «Земля леопарда», в общем-то, и был призван эту заповедную биосреду защищать.

Но вернемся к нашей теме. Лососевые возвращаются на нерест в те реки, где появились на свет – и эти показатели после создания ФГБУ, по словам специалистов нацпарка, только росли. Но с 2019 года Барабашевский рыбоводный завод поставил на Нарве рыбозаградительное сооружение. На территории предприятия рыбу инкубируют, а затем и выращивают молодь лосося, которую выпускают в реку. Однако пополняемость нерестилищ резко опустились с 60-70 до 7%, о чем свидетельствуют многочисленные исследования.

Задача возмещать запасы рыбы стоит перед структурами ФГБУ «Глабрыбвод» давно и даже прописана в Федеральном законе. Справедливости ради, заметим, делают это успешно: к примеру, в 2021 году выловили 12,5 тысячи мальков, вернули больше – 14,8 тысячи. Сетки поставили, чтобы ограничить территорию завода – так, например, происходит на Нарве и реке Барабашевка. И как раз таки выше этого ограждения (к нерестовым буграм) рыба пройти не может.

Так, несмотря на выполнение госзадач, с 2019-го почти вся кета, возвращающаяся в реки Хасанского района естественно, продолжает вылавливаться заводом. В том числе в тех водоемах, которые изначально не были закреплены за предприятием. Почему же это проблема?

– Эффективность рыборазведения невелика. Встает вопрос о целесообразности. Если каждый раз возвращается все меньше, для чего необходима компенсация? – рассказала «КП» специалист по связям с общественностью «Земли леопарда» Мария Окулова.

Эксперты пояснили, что для всей живности в этом ареале кета – важное звено пищевых цепочек. Каждый сезон река должна становится «домом» для рыбы, ведь это корм для 25 видов млекопитающих, включая редчайших животных. В этом же списке хозяин здешних земель – дальневосточный леопард, занесенный в различные Красные книги и ряд иных охранных документов. Ну а другой аспект – качество и будущее непосредственно самих лососевых. Традиционно считается, что рыбка, так сказать, «без ГМО», гораздо более жизнеспособна. И речь не о противниках «всего искусственного», а о научных данных.

Линия защиты компании состояла в том, что нацпарк не может справиться с потоком браконьеров – от того и проблемы с рыбой в Нарве. Якобы «Земле леопарда» бороться с нарушителями сложнее, чем с заводами.

И все-таки аргументы филиалов «Глабрывода» перед федеральными ведомствами дали трещину. В 2019 году с руки губернатора региона Олега Кожемяко (после письма нацпарка) на водоеме ввели пропускные дни для нереста. В эти промежутки кету не изымают. Но нужды промысла вновь внесли корректировки. Планировалось, что действовать такой режим будет дважды в неделю, а по факту вышло, что пару раз в месяц. Об этом свидетельствуют публикации в региональных СМИ.

В 2020 году государственные заводы и вовсе буквально перекрыли лососю путь к нересту. Тогда ограничили русла пяти рек в Хасанском районе. Формально – все было в рамках закона: водотоки по правилам рыболовства от берега до берега перекрывать не возбраняется. Но де-факто естественная популяция кеты жадно истреблялась. Конечно, приморские предприятия «Глабрыбвода» – отнюдь не злодеи. Руководство заинтересовано в решении проблемы. Да и целевые показатели по выпуску молоди, как мы уже отметили, растут из года в год.

– От приморского филиала нам приходило письмо том, что они готовы ввести два пропускных дня в неделю. Мы крайне этого ждем. Но фактически в полной мере это не было соблюдено (и вопрос, будет ли). Дело в том, что в ответе звучала формулировка: «реализуем по мере готовности производителей». Примерно так. Рыбы не хватает для самого завода, чтобы он не прекратил работу. Мы понимаем эту логику. Но ведь это проблема для экологии, биоразнообразия на этой территории, – рассказала Мария Окулова.

Рекомендацию для Росрыболовства и заводов уже разработали в Стратегии промысла тихоокеанских лососей в Приморском крае и Чукотском автономном округе, подготовленной сотрудниками ТИНРО и администрацией нацпарка. А последним шагом к решению многолетнего спора стало выступление директора ФГБУ «Земля леопарда» Виктора Бардюка на круглом столе «Актуальные проблемы противодействия незаконной добыче и обороту водных биоресурсов в Дальневосточном регионе».

И все-таки полноценного консенсуса стороны еще не нашли. Пока нацпарк продолжает охранять кету в нерест и «пропускные дни» от браконьеров (а в этот период их активность на пике), государственные заводы восполняют собственные квоты и, пусть и косвенно, мешают восстановить естественную рождаемость лосося. В идеале, отметил Виктор Бардюк, на реках Хасанского района изъятие кеты стоит ограничить. А вот на эталонной Нарве – хорошо было бы полностью запретить.

Победит, надеемся, именно баланс между крайними точками зрения – ведь дальневосточника без кеты тоже оставить нельзя.

СПРАВКА «КП»

ФГБУ «Главрыбвод» – федеральная организация, осуществляющая полномочия по рыболовству и сохранению водных биоресурсов. У приморского филиала в ведении Барабашевский рыбоводный завод (ЛРЗ) и Рязановский экспериментально-производственный завод (ЭПРЗ). Официальные пропуски производителей на природные нерестилища не делались последние три года, исключением остается 2021 год. Данные научных публикаций ТИНРО подтверждают катастрофическую нехватку производителей для закладки икры в пределах производственных мощностей Барабашевского ЛРЗ и Рязановского ЭПРЗ в их базовых реках.

ФГБУ «Земля леопарда» – национальный парк, созданный в Приморье в 2012 году. Главной целью организации было сохранить и восстановить популяцию редчайшей в мире кошки – дальневосточного леопарда. Помимо этого, организация занимается восстановлением экологических троп, заботой и копытных и других млекопитающих на территории парка, мониторингом состояния фауны и даже организацией праздников в Приморье.

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