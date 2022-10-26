Билайн внедрил искусственный интеллект для управления мобильной сетью в Сибири и на Дальнем Востоке

Изображение от rawpixel.com на Freepik

Технология анализирует сетевую статистику и решает проблему неравномерной нагрузки, делая сеть «самооптимизирующейся».

Система SON позволяет распределить ресурсы, исходя из потребностей абонентов - она использует статистические данные сети для выявления запросов клиентов и меняет параметры сети согласно их потребностям. Искусственный интеллект анализирует, в какой локации находится больше абонентов, и принимает решение о перераспределении ресурсов на сети.

- Работу технологии можно описать следующим примером: летом, когда школьники и студенты уходят на каникулы, в общественном транспорте становится меньше пассажиров, что позволяет перераспределить автобусы, например, на «пляжные» или «дачные» маршруты. С наступлением осени нагрузка на «учебных» маршрутах вновь возрастает, поэтому количество транспорта меняют обратно. Так же и система SON может проанализировать ситуацию и перебросить ресурсы туда, где они нужнее, при этом очень быстро и без человеческого участия. Это большой шаг в развитии сети в Сибири и на Дальнем Востоке, - комментирует запуск системы технический директор Восточного региона билайн Денис Шишканов.

Благодаря работе SON сеть становится надежнее, мобильный интернет - быстрее. Кроме того, сокращается число обрывов при разговорах и интернет-сессиях, повышается успешность соединений для голосовых звонков.

_____________

*Self Optimized Networks – самооптимизирумая сеть