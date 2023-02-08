Каждый участник проекта верит в его будущее. Фото: vk.com @vse_budet_leopard.

Кто из нас не любит игры, которые позволяют окунуться в другие реальности, фантастические миры и исследовать их. Этот вид досуга помогает не только расслабиться, пообщаться с единомышленниками, но и научиться чему-то новому. Всех эти целей в своем проекте «Ориентир: по следам леопарда» хочет достичь инди-команда «Дримач», чтобы дать геймерам возможность познакомиться с редким дальневосточным пятнистым хищником и посетить земли Приморья.

Игра еще не вышла, но люди с нетерпением ждут ее релиза. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» поинтересовался у представителя «Дримач», на каком этапе находится разработка, и когда ждать официального релиза. На эти и другие вопросы ответил продюсер проекта Александр Егоров.

ПОДНЯТЬ ИНДУСТРИЮ ИГР

Как рассказал Александр, сейчас в команде около 11 человек, которые живут в разных городах России. Каждый из участников верит в будущее проекта, с удовольствием вкладывает в него время и силы после работы и даже в выходные. Игра находится в стадии активной разработки, энтузиасты трудятся над демо-версией, которая позволит ознакомиться с механиками на небольшом участке карты. С наибольшей вероятностью исследовать заповедную территорию «Земли леопарда» геймеры смогут в 2024 году.

Сейчас в команде 11 участников-энтузиастов. Фото: предоставлено Николаем Латышевым.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывала про сюжет «Ориентира». Геймерам предстоит управлять главной героиней – студенткой Катей Мирошевой, помогать ей бороться с браконьерами, устанавливать фотоловушки и многое другое. Так что же вдохновило команду на разработку игры?

Продюсер уверяет, что причина проста и незатейлива – желание создать интересный и хороший продукт для общества, а также стремление поднять сферу игровой разработки на ноги, так как множество игровых компаний покинуло российский рынок, что привело к оттоку из страны высококлассных специалистов.

Главная героиня – студентка Катя Мирошева. Фото: vk.com @vse_budet_leopard.

– Объединившись с единомышленниками, мы пришли к выводу, что создание игры в сеттинге СНГ – то, что нужно прямо сейчас. Долго обсуждали жанр, прикидывали возможности и благодаря нашему геймдизайнеру – Николаю Латышеву, который когда-то жил во Владивостоке, остановились на симуляторе с вплетением исследования. Это достаточно популярный во всем мире жанр, который позволяет изучать в комфортном для себя режиме предоставляемый контент. Страна наша большая, вероятно, людям со всех уголков будет интересно и увлекательно оказаться на другом конце России. При том, что игры часто визуализируют «невозможное» (фольклор, монстры, несуществующие места), мы сконцентрировались на сплетении знакомых вещей и мест в формате видеоигры.

Кстати, к разработке присоединился и один из известных актеров дубляжа, голос которого вы могли услышать в фильме про антигероя вселенной Marvel.

– Петр Гланц – удивительный человек. И ролик озвучил, и в гости пригласил, чтобы познакомиться и обсудить проект. Он искренне желает «Ориентиру» успехов и всегда рад нам помочь. А главную героиню озвучивает Ксения Зайцева, выступающая под псевдонимом – нежность на бумаге. Она покорила нас своим голосом, речью и настроем на сотрудничество.

ХОРОШИЕ ИГРЫ

Конечно, команде требуется помощь со стороны, например, чтобы с детальной точностью отобразить красоту приморского заповедника. В этом плане разработчиков выручают специалисты ФГБУ «Земля леопарда» и эксперты, которых они приглашают. Финансовая поддержка, по словам Александра, отсутствует вовсе, но не так давно российский сервис управления проектами WEEEK бесплатно предоставил им рабочее онлайн-пространство.

– Мы не зарегистрированы как юридическое лицо, поэтому на серьезную помощь от государства рассчитывать не приходится. Как будет готова демо-версия, и нам будет что показать – начнем искать возможности. Если среди ваших читателей найдутся желающие нам помочь – будем рады. Еще раз выражаем огромную благодарность ФГБУ «Земля леопарда» за то, что приняли нашу идею, держат руку на пульсе и всячески участвуют в переносе национального парка из мира реального в виртуальный.

В разработке помогают специалисты ФГБУ «Земля леопарда». Фото: vk.com @vse_budet_leopard.

Но инди-компании в процессе создания игры могут сталкиваться и с другими трудностями, а не только с отсутствием какой-либо помощи.

– Разработка на энтузиазме – это всегда риск потерять исполнителей, но мы не расстраиваемся и все понимаем. Основная сложность – невозможность найти участников, которые постоянно будут трудиться над проектом. Хочется, чтобы как можно больше людей узнали о нашем продукте и верили, что в России могут делать хорошие игры, и ведь могут.

Демо-версию разработчики планируют выпустить до лета этого года, прогуляться по виртуальной «Земле леопарда», познакомиться с ее обитателями смогут все желающие.

Пейзажи будущей игры. Фото: vk.com @vse_budet_leopard.

– Но самое чудесное время будет, когда проект дойдет до релиза, ведь помимо сюжетной части мы включаем версию для исследования, так называемый «учебный режим», который будет распространяться бесплатно для учащихся и по запросу от организаций. Дети должны играть в хорошие игры, здесь мы с государством солидарны. Сюжетная же часть будет распространяться платно, в приоритете у нас площадка VKplay.

Кстати, в своих социальных сетях «ВКонтакте» и Telegram «Дримач» делится процессом создания игры, скриншотами локаций и видео будущего геймплея.

ПО ТЕМЕ:

Бороться с браконьерами на «Земле леопарда» жители Приморья смогут в виртуальном мире

Независимая команда «Дримач» разрабатывает игру о национальном парке (подробнее)

Голос известного антигероя вселенной Marvel прозвучит в игре о приморском нацпарке «Земля леопарда»

По словам актера дубляжа, сохранение пятнистых редких кошек важно для всей страны (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.