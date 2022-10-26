Юрист из Владивостока рассказал, куда обращаться за помощью, если вас покусала бездомная собака

Делимся советами эксперта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Безнадзорные псы на улицах Владивостока – головная боль, которая, к сожалению, хорошо известна гостям и жителям города. В Приморье есть организации, которые занимаются отловом, стерилизацией и чипированием собак, но это не помогает решить проблему на 100%. Ведь животные все равно оказываются на улице по вине человека. Не так давно мы рассказывали, как на женщину, которая живет в доме по улице Нейбута, напал рыжий пес. И не только на нее, но еще и на соседей, которые выгуливали своих питомцев. Пострадавшая рассказала нам, чем закончилась эта история, а мы пообщались со специалистом, который объяснил, что делать, если вас покусала собака. Подробности читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ТАК БЫЛ ЛИ ХЭППИ-ЭНД?

Напомним, что жительница Владивостока сразу же обратилась в травмпункт, после того, как столкнулась с бездомной собакой. Там ей оказали всю необходимую помощь: раны обработали, поставили противостолбнячный укол, вакцину против бешенства. В общем чате WhatsApp жильцы дома, у которого периодически видели хвостатого, решили, что оставлять ситуацию просто так нельзя. Конечно же вредить животному никто не собирался, но нужно было понять, как действовать дальше, чтобы ситуация не повторилась. Тогда женщина позвонила по телефону Единой дежурной диспетчерской службы (2222-333) и оставила заявку в чат-боте (@helping_dogs_bot). Оператор объяснил, что для начала нужно убедиться нет ли у собаки хозяев, вдруг ее подкармливают охранники автостоянки. Тогда с отловом будут проблемы. Лучше всего обратиться в полицию, чтобы зафиксировать следы укусов.

На стоянке и правда бегает бездомный пес, но в отличие от своего собрата вполне дружелюбный. За него отвечают охранники, садят на цепь после выгула, а рыжий куда-то пропал. По крайней мере больше его никто не видел и судьба хвостатого неизвестна. Героиня нашей истории решила, что раз животного нет, то нет и смысла писать заявление в полицию. А мы готовы рассказать, что же делать, если в вашем дворе бегает агрессивная дворняжка и кидается на людей.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

– Если вас покусала собака необходимо в первую очередь обратиться в медицинское учреждение, чтобы зафиксировать укусы. Это поможет в последующем установить тяжесть вреда здоровью. Кроме того, врач назначит лечение, естественно вы потратите деньги на лекарства. Все эти денежные средства должны компенсироваться владельцем собаки, либо ответственным за ее выгул без поводка или намордника. Что касается бездомной собаки, в некоторых случаях за это может быть ответственна и администрация, если она занимается отслеживанием перемещения бездомных животных, – отметил адвокат адвокатского бюро «ОПОРА» Алексей Ананьев.

Адвокат адвокатского бюро «ОПОРА» Алексей Ананьев. Фото: Елизавета ЕНИНА

По словам эксперта, пока человек проходит лечение, ему необходимо сообщить о нападении бездомного животного в отдел полиции. Полицейские должны провести проверку и установить есть ли у животного хозяин или нет. Это очень важный фактор для обоснования своего иска в суде.

– Подготовка искового заявления, как правило, для человека у которого нет юридического образования, представляет определенную сложность. Потому что нужно его правильно составить и подать. Многочисленные образцы и советы, как рассчитать госпошлину, можно поискать в интернете. Но я рекомендую обращаться к специалистам для подготовки документов.

Напомним, что во Владивостоке пытаются решить проблему с безнадзорными животным гуманно. Администрация города поддерживает фонды «Друг Рич» и «Четыре лапы». По возможности зоозащитники стараются оставлять четвероногих на постоянное проживание в вольерах, если видят, что зверь негативно реагирует на людей. На оживленных улицах такому животному не место. Но какой спрос с четвероногих? Не по своей вине ведь они оказались на улице. Каждый раз, когда поднимается этот вопрос, мы приходим к одному выводу: хочешь исправить ситуацию – начни с себя.

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