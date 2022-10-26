Что принесет ноябрь 2022 года? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ох уж этот ноябрь. Среди астрологов бытует мнение, что последний осенний месяц выдастся ох каким непростым. Так и к чему же готовиться? Может звезды и планеты что-то напутали и можно спокойно выдохнуть под конец года? Чтобы разобраться в этом вопросе «Комсомолка» обратилась за помощью к астрологу из Владивостока Евгению Хат.

Что же, по словам знатока астрологии, осень расслабиться нам не даст. Но откуда же идет напряжение? Обратим внимание на Венеру. Она отвечает за два направления – отношения с другими людьми и отношение к деньгам. 23 октября эта планета вошла в знак скорпиона, который славится своей хитростью, скрытностью и силой. В этом положении она пробудет до середины ноября.

– Это очень непростая позиция. Дело в том, что знаком скорпиона правит Плутон, а эта планета, как и сам знак в целом, можно сказать, постоянно чем-то неудовлетворены. То есть, если человек в этот период времени будет недоволен, предположим, отношениями, которые длятся последний год, в этот период они будут проверяться на прочность. Люди будут задаваться вопросом: «а точно ли это мой человек?».

Парам на пользу пойдет выяснение отношений. Особенно, если они были сформированы в этом году. Потому что, если не поднять вопросы сейчас, потом случится эффект падающей башни.

Астронумеролог Евгений Хат. Фото: t.me/johnhat_ru

По словам Евгения девиз этого месяца – страсти накаляются. Главное, чтобы сильно не полыхало. Категорически не рекомендуется глушить и подавлять свои эмоции, лучше дома поплакать в подушку, чем потом «взорваться» на людях из-за нарастающего напряжения.

– Ноябрь – тот самый благоприятный период, чтобы пойти к психологу, если вы действительно хотели этого, но откладывали в долгий ящик. В конце концов, эмоции должны быть как-то прожиты, например, в душевном разговоре с друзьями. Можно попробовать найти выход в медитациях, но это должны быть эмоциональные практики, а не обычные дыхательные упражнения в позе лотоса.

Также в этот период до середины ноября многим людям захочется острых ощущений. Будь то амурный план, спорт и даже бизнес. Все сферы, которые задействованы на риске, получении адреналина, какого шокового состояния и ярких эмоций очень хорошо поднимутся в это время. Это могут быть сексшопы, тир, что-то связанное с охотой, магазины спортивного инвентаря или турфирмы. Также дела пойдут в гору у сфер ритуальных услуг, финансовых организаций, связанных с инвестициями, у брокеров, татусалонов, всех, кто как-то связан с чем-то магическим или мистическим. В тренде будут психологи, астрологи, нумерологи, тарологи, сантехники и представители профессий, связанных с уборкой и переработкой мусора.

Звезды повлияют даже на гардероб. Например, прекрасную половину человечества будет тянуть к ярким вещам, кто-то может назвать их вызывающими. Но, как говорится, на вкус и цвет… Того и гляди в шкафу появятся новые туфли на высокой шпильке, платья в стиле «вамп», вещи с глубоким декольте. В стиле будут преимущественно отражаться темные, бордовые, красные оттенки.

– Кстати, если у вас есть какая-то вещь, которую вы уже давно не носите, она вам не нужна, но выкинуть жалко – точно избавляйтесь. Дайте место чему-то новому в вашей жизни. Это тоже отличительная сторона скорпиона, он не любит то, что устарело. Либо находите этому новое применение, либо вычеркивайте из жизни.

Венера в скорпионе также очень чувствительна к финансам, поэтому остро будет стоять вопрос в том числе и с деньгами. Планета, идущая по этому непростому знаку зодиака, поднимает тему банкротства и кредитов. Поэтому лучше, как можно скорее избавиться от долгов, а кому-то подумать об инвестициях.

– Людям нужно не бояться рисковать. Этот период благоприятен для, скажем так, рисковых мероприятий. Еще одна рекомендация на этот период, она подойдет как к деньгам, так и в целом к жизни. Если вы давно кому-то что-то обещали – приступайте.

Астролог также поделился денежными рекомендациями на этот месяц. Людям с кучей кредитов стоит попытаться пройти процедуру банкротства, либо раздавать долги. Брать новый кредит для того, чтобы погасить предыдущий, определенно не стоит. Скорпиону это точно не понравится, он «выжмет» из вас все. А вот если вы возьмете кредит на дело, чтобы заработать деньги и рассчитаться по долгам, тут все карты в ваших руках. Также приветствуется здоровый авантюризм в финансовом плане. Речь идет о вложениях и инвестициях.

А как же Венера повлияет на здоровье? Евгений отмечает, что до середины ноября люди могут быть подвергнуты риску заболеваний мочеполовой системы и всем, что связано с дерматовенерологией. Меркурий по скорпиону затронет тех, кто давно откладывал поход к стоматологу. Во второй половине ноября Меркурий идет по стрельцу, Венера тоже выходит в этот знак зодиака, это указывает на то, что стоит обратить внимание на заболевания, связанные с кровью или печенью.

Но не стоит бояться таких изменений, что сулят нам звезды. Наоборот, это благоприятный период, чтобы избавиться от прошлого, выйти из зоны комфорта и наконец-то разобраться с накопившимися делами.

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