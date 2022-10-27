Главный университет Камчатки получит больше 70 миллионов рублей из федерального бюджета на развитие

Губернатор Камчатского края поздравил учреждение. Фото: Правительство Камчатского края

Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга попал в число вузов Дальнего Востока, победивших в специальном треке государственной программы «Приоритет 2030». В качестве вознаграждения учреждение получит 71 миллион 250 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.

– Федеральная поддержка позволит нам реализовать амбициозную программу развития в ближайшие годы и добиться того, чтобы университет соответствовал ожиданиям наших жителей и превратился в важнейший «магнит» для молодежи, – поздравил вуз с победой губернатор Камчатки Владимир Солодов.

По словам зампредседателя краевого правительства Александры Лебедевой, заявка должна была отвечать критериям программы улучшения университета, целям социального и экономического развития региона и запросам работодателей. Добиться победы помогли представители власти Камчатки, команда вуза.

Участники защищали свои заявки в Москве на базе сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева. Представители КамГУ им. Витуса Беринга подробнее рассказали о своем проекте. Для достижения целей учреждение планирует создать сетевые программы с лучшими вузами России и Дальнего Востока, а также развить экспедиционное направление.

– Мы уверены, что плотное сотрудничество, которое возникло между университетом и правительством региона позволит нам реализовать эту амбициозную программу развития, чтобы каждый выпускник школ Камчатского края имел возможность получить качественное и достойное образование, не покидая край, – поделилась Александра Лебедева.

Кроме камчатского университета в число победителей вошли по два вуза с Амурской области и Приморского края, по одному с Республик Саха (Якутия) и Бурятия, Хабаровского края. Всего в конкурсном отборе участвовали 20 учебных учреждений.

Как рассказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков, до 2024 года на развитие университетов направили 5,77 миллиарда рублей. На эти деньги учреждения смогут обновить материально-техническую базу, закупить новое учебно-лабораторное оборудование и многое другое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ТГМУ обошел все профильные вузы ДФО в федеральном отборе и выиграл 71 миллион рублей

Всего в конкурсе участвовали 20 университетов со всей России (подробнее...)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.