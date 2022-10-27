Старший инженер Российского морского регистра судоходства десятки раз попадался на взятках

Тематическая иллюстрация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморский следком на транспорте завел два уголовных дела о взятничестве, связанных с ФАУ «Российский морской регистр судоходства» (РМРС). Под суд пошли руководители предприятий, занимающихся рыболовством. Виновники обязаны выплатить серьезные штрафы за коррупционные действия, а расследование дела инженера РМРС Михаленко еще продолжается – он фигурировал в коррупционных схемах десятки раз. В ведомстве «КП – Владивосток» рассказали подробности этой истории.

ООО «Рико»

Одним из фигурантов дел, которые были раскрыты, стал начальник ООО «Рико» – компании, которая специализируется на морском рыболовстве. Генеральный директор и учредитель предприятия Владимир Балицкий через посредника вручил 180 тысяч рублей старшему инженеру «РМРС», чтобы принадлежащее компании судно «Петр Богданов» вовремя прошло освидетельствование и получило фиктивные документы о его нормальном состоянии.

– Допрошенный изначально в качестве подозреваемого и обвиняемого Балицкий отрицал свою причастность к совершению инкриминируемого ему преступления. Однако благодаря очной ставке между обвиняемым и свидетелями, осмотру вещественных доказательств по уголовному делу и неоспоримой доказательственной базе он признал свою вину в совершении преступления и раскаялся, – отметили следователи.

Фрунзенский суд Владивостока приговорил начальника «Рико» к семи годам и шести месяцам условно с испытательным сроком пять лет. Также коррупционеру выписан штраф в размере 3 600 000 рублей.

ООО «НБАМР»

Еще один персонаж этого дела – Сергей Дисковец – начальник механико-судовой службы ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР). «За содействие в ускоренном и успешном проведении освидетельствовании судна «Тигр-1» Дисковец лично передал 220 тысяч рублей все тому же старшему инженеру «РМРС», в чем последний добродушно посодействовал.

– Фрунзенским районным судом Владивостока по результатам рассмотрения указанного уголовного дела Дисковцу вынесли приговор в виде лишения свободы сроком на 7 лет условно с испытательным сроком четыре года и штрафом в размере 440 000 рублей, – подчеркнули в следкоме.

Но что же будет с инженером «РМРС»? Следователи предполагают, что господин Михаленко неоднократно получал взятки от разных людей и попадался на них десятки раз! Материалы «по нему» еще на стадии подготовки, общая информация появится позже.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала о самых громких преступлениях, связанных с коррупцией в 2021 году. В краевом управлении СКР направили в суд 195 уголовных дел о взяточничестве.

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