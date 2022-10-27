На Камчатке горит лес, огонь подбирается к вершине сопки

Пожар идёт вверх на сопку. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

В Елизовском районе Камчатки тушат возгорание на одной из сопок. На место ЧП оперативно прибыли представители экстренных служб. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Возгорание произошло около города Елизово, в лесу на сопке по дороге к горнолыжной базе «Морозная». Неясно, что стало причиной пожара, но в профильном ведомстве отметили, что он носит не природный характер. Точная площадь также неизвестна, но предварительно она составляет около 1 гектара. Населенные пункты, здания и сооружения огонь не затронул.

Несколько часов на месте работали подразделения седьмой пожарно-спасательной части и Камчатского спасательного центра с ранцевыми огнетушителями.

Ночью 27 октября пожарные и лесники следят за местом возгорания. Они периодически патрулируют затронутые огнем территории, чтобы предотвратить повторный пожар. С наступлением нового дня работы по тушению продолжатся.

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