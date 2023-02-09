Пассажиры ничего не поняли, мы сработали оперативно: жительница Приморья оставила работу ректором, стала стюардессой и выжила в ЧП

Первым делом самолеты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежегодно 9 февраля в России отмечается профессиональный праздник – День работника гражданской авиации. Мы рады поздравить не только пилотов, технических работников, но и бортпроводников, больше известных нам как стюарды и стюардессы. О тонкостях одной из самых романтичных профессий в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM рассказала экс-бортпроводница Ольга Ждановская. Наша героиня не раз оказывалась в чрезвычайных ситуациях, летала с американским актером Стивеном Сигалом и, конечно же, видела множество прекрасных городов и стран. Рассказываем о судьбе экс-бортпроводницы в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

СУДЬБА

Мечтала ли Ольга работать в «Трансаэро», «Аэрофлоте» или «Авроре»? У нее даже в мыслях не было связать с подобным родом деятельности свою жизнь. Но, как известно, судьба – лучший сценарист. Работа ректором в мединституте девушке наскучила, по наводке подруги она отправилась в отделение «Трансаэро», прошла собеседование и полетела на обучение в Москву.

– Можно сказать, что все произошло спонтанно, но, я думаю, в гражданскую авиацию случайные люди не попадают. Быть постоянно в воздухе сложно, как минимум физически и немного морально. Ведь ты находишься в замкнутом пространстве с большим количеством людей. Романтика присутствует, ты ведь можешь посмотреть чуть ли не весь мир. Однако для меня бортпроводник – это в первую очередь про ответственность.

Из самых ярких плюсов профессии Ольга выделила увеличенные отпуска, хорошую пенсию и путешествия. Но, как и в любом другом деле, здесь тоже есть свои минусы. Например, тяжело оставаться таким же красивым и веселым, как в начале рейса, под конец рабочего дня, а он может длиться от 8 до 12 часов. Да и ненормированный график подходит далеко не всем.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Ольга Ждановская. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– И кто тогда может работать бортпроводником?

– Безусловно для профессии стюарда не нужно высшее образование. Предстоит пройти курсы, сдать экзамены, хорошо показать себя на учебных полетах, получить допуск (он нужен на каждое новое судно). Возраст тоже имеет немаловажную роль, в мои времена бортпроводником могли стать люди от 21 до 30 лет. Сейчас все меняется, разве что, сохранилось требование к знанию английского языка.

В общей сложности Ольга побывала в 16 странах и 27 городах зарубежья. В России, конечно, она насчитала их куда больше, но полноценно погулять удалось в 17-ти.

– С точки зрения стюарда, есть ли разница на каком воздушном судне работать?

– Вопрос, я думаю, индивидуальный. Я люблю «боинги». Начинала именно с них. В этой профессии размер самолета практически напрямую влияет на то, куда он летает, если мы говорим о технических вопросах. А на отечественных самолетах работать не приходилось.

– Есть ли разница в обслуживании пассажиров бизнес и эконом-класса?

– Безусловно. Первое отличие – количество пассажиров, но это не означает, что работы у тебя будет меньше, ведь клиенты требуют к себе особого отношения. Все тонкости заключаются именно в сервисе и обслуживании. Но то, что пассажиры этого класса эмоционально нестабильные – миф. В бизнес-классе летают люди, которые просто хотят спокойно поспать и удобно разложить кресло.

– И что тогда входит в обязанности бортпроводника?

– Их очень много. Предполетный досмотр, а на него нужно прийти минимум за два часа до вылета, и он проходит дважды. Мы все подготавливаем до того, как придут клиенты, принимаем питание, затем обслуживаем пассажиров, а после рейса все по новой.

– Пока летишь в самолете, даже не знаешь, какую работу вы проделываете, вас ведь почти не видно. Словно сидите в багажном отделении.

– Кстати, это еще один миф. Пассажиры думают, что в конструкции наших самолетов предусмотрен спуск туда, но это не так. Все это фантазии из фильма со Стивеном Сигалом. Кстати, я как-то летала с ним и даже позволила себе небольшую наглость, попросила сфотографироваться. Ну, не смогла удержаться.

– А вас приглашали на свидания, просили номер телефона?

– Это один из самых романтичных моментов нашей профессии. Нередко бывает, когда пассажиры уделяют знаки внимания, просят контакты, либо оставляют свои. Всякое бывало.

– Какие пассажиры раздражают больше всего?

– Непослушные. Назовем их так. Те, кто нарушают просьбы, правила. Например, не пристегивают ремни безопасности, когда мы попадаем в зону турбулентности.

– Внештатные ситуации были?

– Да, добавили адреналина. Помню, когда столкнулась с этим первый раз: я на тот момент летала даже меньше года. Ты не можешь быть всегда на 100% готов к таким ситуациям, но школа «Трансаэро» была очень сильной в плане подготовки. Тогда у нас отказала электроника, не открывались закрылки на крыле. Самолет не мог сесть. Все происходило в районе города Сочи, добавляло острых ощущений то, что мы находились над морем. Хорошо, что пассажиры были пристегнуты, мы сработали оперативно, посадка произошла в штатном режиме, люди даже ничего не поняли. Они подумали, что мы очень долго приземляемся и кружим над водой.

Чувство ностальгии порой прокрадывается в душу Ольги, хочется еще раз зайти на воздушное судно бортпроводником, но, как отметила наша героиня, со своим графиком, а это сказочные мечты. Однако, она отметила, что мечты все-таки должны сбываться, если у человека есть внутренний посыл взмыть в небо в качестве стюардессы или стюарда, то стоит попробовать, уж точно не пожалеете.

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