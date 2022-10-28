Нужен новый смартфон по доступной цене? Скорее в билайн!

Фото: Департамент пресс-службы ПАО «ВымпелКом».

Абоненты смогут приобрести современные и модные устройства компании Xiaomi вместе с аксессуарами и услугами связи со скидкой. Акция проводится в интернет-магазине или салонах связи билайна.

В акции участвуют смартфоны моделей Redmi разных комплектаций. Список участвующих в акции смартфонов уже выложен в интернет-магазине билайна.

Одним из самых интересные предложений является Redmi Note 11 – это младшая модель обновленной 11-й серии самой популярной линейки смартфонов от Xiaomi.

Его главные преимущества:

• AMOLED-экран 6,43 дюйма яркостью 700 нит и с частотой обновления 90 Гц

• Батарея 5000 мАч и быстрая зарядка 33 Вт

• Основной фотомодуль на 50 МП

• Дизайн с матовой задней крышкой

• Чипсет Snapdragon 680 (техпроцесс 6 нм)

• Два динамика

• NFC, ИК-порт, слот для microSD

Воспользоваться акцией «Xiaomi 3 в 1» в интернет-магазине и салонах связи билайна можно вплоть до 13 ноября 2022 года.

Подробные условия акции можно узнать по ссылке

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ООО «Сайтсинг».

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