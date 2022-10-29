Продажи «трехлеток» в России выросли на 27% по сравнению с прошлым годом

Авито Авто – платформа номер один в России для продажи автомобилей.

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику продаж автомобилей с пробегом в возрасте до 3-х лет в России за III квартал 2022 года. По данным платформы, по итогам квартала продажи в сегменте выросли на 27% по сравнению с III кварталом прошлого года и на 72% по сравнению со II кварталом этого года. На долю авто в возрасте до 3-х лет пришлось 11,8% от всех продаж автомобилей с пробегом за III квартал. Лидерами в сегменте стали модели ВАЗ (LADA) Granta, ВАЗ (LADA) Vesta, Hyundai Solaris, Toyota Camry и Kia Rio.

По данным Авито Авто, средняя стоимость автомобиля с пробегом в возрасте до 3-х лет в период с июля по сентябрь составила 1 900 000 рублей. В рейтинг топ-5 самых востребованных в сегменте брендов вошли (в порядке убывания доли продаж в сегменте): ВАЗ (LADA), Kia, Toyota, Hyundai и BMW.

BMW и Kia при этом продемонстрировали наиболее выраженный рост продаж год к году: продажи автомобилей BMW в возрасте до 3-х лет на рынке авто с пробегом в III квартале 2022 года стали в 2 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года, а продажи автомобилей Kia в возрасте до 3-х лет выросли за год на 60%.

«Автомобили с пробегом в возрасте до 3-х лет многие рассматривают как прямую альтернативу новым: такие машины обладают современными характеристиками, часто находятся в отличном состоянии и еще защищены гарантией производителя. Рост спроса на авто с пробегом в возрасте до 3-х лет закономерен: широкая матрица предложения в сегменте позволяет найти хороший автомобиль с небольшим пробегом, который обойдется дешевле нового из салона. На Авито Авто можно найти такой автомобиль по выгодной цене: на платформе размещено более 100 000 объявлений о продаже авто в возрасте до 3-х лет», – комментируют эксперты Авито Авто.

От ВАЗ (LADA) до BMW: самые популярные бренды в сегменте авто с пробегом в возрасте до 3-х лет

В топ-5 наиболее продаваемых брендов трехлетних автомобилей вошли (в порядке убывания доли продаж в сегменте): ВАЗ (LADA), Kia, Toyota, Hyundai и BMW.

На долю ВАЗ (LADA) пришлось 16,2% от всех продаж автомобилей с пробегом в возрасте до 3-х лет. Средняя стоимость трехлетних автомобилей бренда составила 850 000 рублей. Автомобили в возрасте до трех лет бренда Kia в III квартале в среднем стоили 1 815 000 рублей, доля продаж бренда в сегменте составила 12,7%. На долю Toyota пришлось 10,7% продаж в сегменте, средняя стоимость автомобилей бренда в возрасте до 3-х лет в июле-сентябре 2022 года составила 2 812 000 рублей.

Hyundai занял 10,4% в структуре продаж автомобилей с пробегом в возрасте до 3-х лет. Средняя стоимость автомобилей Hyundai в этом сегменте в III квартале 2022 года составила 1 695 000 рублей. Автомобили BMW в возрасте до 3-х лет в III квартале в среднем можно было приобрести за 5 600 000 рублей. На долю бренда пришлось 5,4% продаж в сегменте.

ФОТО: пресс-служба Авито

И отечественные, и иномарки: самые популярные модели в сегменте авто с пробегом в возрасте до 3-х лет

В рейтинг самых продаваемых моделей трехлетних автомобилей на Авито Авто в порядке убывания доли продаж в сегменте вошли ВАЗ (LADA) Granta, ВАЗ (LADA) Vesta, Hyundai Solaris, Toyota Camry, Kia Rio, Volkswagen Polo, Hyundai Creta, Kia Sportage, Skoda Rapid и ВАЗ (LADA) Largus.

ФОТО: пресс-служба Авито

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Об Авито:

Авито — лидирующая онлайн-платформа для коммерции в России.

Согласно данным Similar Web, Авито — самая популярная онлайн-платформа объявлений в мире. Сегодня с помощью Авито можно разместить объявления в категориях: Товары, Авто, Работа, Услуги, Недвижимость. Авито объединяет продавцов и покупателей, как со стороны частных лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса, а также корпораций. Для удобного и безопасного заключения сделок в сервис интегрирована Авито Доставка, которая позволяет пользователям осуществлять сделки по всей России — от Калининграда до Владивостока.

Количество активных объявлений на Авито сегодня — около 121 млн, годовая аудитория — более 80 млн клиентов. Каждую секунду на Авито совершается более восьми сделок, ежедневно пользователи добавляют более 900 000 новых объявлений. В марте 2022 года Авито стало самым скачиваемым приложением в России в категории Shopping*.

Об Авито Авто

Авито Авто – платформа номер один в России для продажи автомобилей, согласно опросу агентства «Автостат»**. На Авито Авто размещено самое большое количество объявлений о продаже автомобилей в рунете. Сейчас на Авито размещено около 750 000 объявлений о продаже легковых автомобилей, из них 242 000 объявлений – от дилеров. Еще 294 000 объявлений опубликовано в разделе «грузовики и спецтехника»; 95 000 – в разделе «водный транспорт» и около 169 000 – в разделе «мотоциклы и мототехника». В раздел «Транспорт» заходит около 54% посетителей Авито, или примерно 31 млн человек в месяц по всей стране.

* Данные рейтинга data.ai (App Annie).

** Исследование «На каких классифайдах происходят продажи автомобилей?» проведено в 2022 году методом онлайн-опроса аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

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