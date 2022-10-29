В центре восточного побережья образуется антициклон. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Малооблачная погода ожидается в Приморье в ночь на 31 октября, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на «Примгидромет». В центре восточного побережья образуется антициклон, фон ночных температур будет контрастным. В большей части края столбики термометров опустятся до -1…-7 °C, на востоке – до -8…-11 °C, на юге и в районе Приханкайской равнины – 0…+7 °C.

В понедельник днем, антициклон сместится на Охотское море. Рядом с Приморьем окажется ложбина с фронтальными разделами китайского циклона. Станет пасмурно, но осадков не будет. Уже вечером на западе края может начаться небольшой дождь, усилится южный ветер. Столбики термометров поднимутся до +8…+16 °C.

Ночью, 1 ноября, в регионе, кроме северо-востока, пойдут дожди различной интенсивности. Сохранится сильный южный ветер. Ночью +1…+10 °C. На северо-востоке небольшой мороз, 0…-4 °C. Днем дожди переместятся на восток, на остальной территории дождей станет меньше, а на западе прекратятся вовсе и прояснит. Температура воздуха +6…+14 °C.

В среду осадки прекратятся, задержатся лишь ночью на северо-востоке. Во многих районах усилится северо-западный ветер и похолодает. В континентальных районах ночные температуры будут отрицательные, на побережье – плюс. Днем прохладно: от +3 °C – на севере, до +10 °C – на юге.

Во Владивостоке в понедельник облачно, но существенных осадков не ожидается. Сильный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью +4…+7 °C, днем +8…+11 °C.

В ночь на вторник пойдет дождь при сильном юго-восточном ветре. Днем ветер перейдет к северо-западному, к середине дня дождь закончится. Температура воздуха в течение суток почти без изменений, в пределах +7…+10 °C.

В среду, 2 ноября, без осадков, сильный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью и утром -1…+2 °C, после обеда повышение до + 6…+9 °C.

ПО ТЕМЕ:

Температура воздуха в Приморье достигнет +13 градусов

В отдельных районах на дороге возможна гололедица (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» выяснила секрет дальневосточной колы. Узнать, как делают любимый напиток…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.