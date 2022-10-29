Концерты во Владивостоке в ноябре 2022-го: куда сходить и что послушать

Тематическая иллюстрация. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ноябре 2022-го ожидается яркое разнообразие артистов – местные музыканты, звезды российской эстрады и даже французский исполнитель. «Комсомольская правда – Владивосток» о концертной жизни Приморской столицы.

3 НОЯБРЯ, «НАЙТИ ВЫХОД», 12+

Где – клуб «Водолей», улица переулок Павленко, 6

Во сколько – в 19:00

С появлением абстрактного хип-хопа, исполнители стали активно погружать слушателей в музыкальный мир, полный поиска смысла. Кирилл внес внушительный вклад в жанр, выпуская глубокие треки, находящие отклик в душах тысяч слушателей.

На данный момент у музыканта более десяти альбомов, которые отличаются друг от друга по стилю исполнения и музыки. Один из альбомов может быть записан под джаз, а для стихов в другом альбоме – классика или электронные биты.

4 НОЯБРЯ, ЕГОР ШИП, 6+

Где – клуб «Америка», улица Выселковая, 39

Во сколько – в 19:00

Харизматичный представитель нового поколения российских артистов, чья успешная карьера стартовала с помощью популярных социальных сетей. На его страницах много разного контента: приколы, пранки, бытовые сюжеты. За год Егор добился невиданного успеха и оброс аудиторией преданных фанатов.

Егор знаком и любим многими по таким хитам, как «Пикачу», «Как твои дела» и конечно, «Dior», трек, набравший более 55 миллионов.

4 НОЯБРЯ, АНАТОЛИЙ КАШЕПАРОВ, 6+

Где – культурно-развлекательный центр, улица Светланская, 147

Во сколько – в 19:00

Анатолий – бессменный солист «Песняров», сохранил музыкантов и вокалистов легендарной группы, много лет выступавших под руководством Владимира Мулявина, которые продолжают его наследие.

В концерте прозвучат такие полюбившиеся песни как: «Беловежская Пуща», «Александрина», «За полчаса до весны», «Теща», «Березовый сок», «Каляда», «Вологда», «Наши любимые» и многие другие.

4 НОЯБРЯ, «ЗАТОЧКА», 18+

Где – Zabriskie Point, улица Набережная, 9

Во сколько – в 20:00

Кантри-рэп дуэт возвращается во Владивосток, чтобы исполнить главные песни со всех трех альбомов.

В мире музыки эти парни далеко не новички: ответственный за ироничные тексты Юрец, бывший участник группы «Новокаин», обнаружил способность не только сурово читать куплеты, но и убедительно петь с блюзовой хрипотцой, а гитарист известной паузерн-банды «Anacondaz» Илья Погребняк, чей арсенал пополнился банджо и губной гармошкой, добавляет в песни живого южного колорита.

10 НОЯБРЯ, КИРИЛЛ ТУРИЧЕНКО, 6+

Где – «Феско Холл», улица Верхнепортовая, 38

Во сколько – в 19:00

Один из самых ярких артистов на сегодня. Он покорил зрителей и жюри продемонстрировав на популярном шоу «Маска» свои сильные вокальные данные и талантливое исполнение разноплановых номеров.

Кирилл уже много лет занимается сольной карьерой. В 2013 году певец принял приглашение стать частью легендарной группы «Иванушки International» и недавно вместе с коллективом отметил 25-летие группы большим шоу на сцене «Crocus City Hall».

В рамках тура по Дальнему Востоку артист даст несколько концертов, где впервые презентует свои новые сольные песни, а также исполнит всеми полюбившиеся хиты.

11 НОЯБРЯ, «РОК ОСТРОВА», 18+

Где – бар «Руки Вверх!», улица Светланская, 80В

Во сколько – в 21:00

Большой осенний концерт популярной советской и российской группы. Бессменный солист и автор песен Владимир Захаров и талантливые музыканты порадуют главными хитами группы и новыми песнями – «Лишь только солнце», «Ничего не говори», «Горе не беда», а также легендарные народные песни в фирменной аранжировке группы и живом звучании.

13 НОЯБРЯ, «RENE DE LA GARDE», 6+

Где – «Gastroli Grill», улица Верхнепортовая, 38

Во сколько – в 19:00

Французский певец, композитор, поэт, а в прошлом и диск-жокей. Сам Рене говорит, что артистом стал совершенно случайно, просто однажды подменив заболевшего музыканта.

Помимо современных молодых авторов и собственных песен, в его репертуаре звучат старые, любимые и всем известные мировые хиты Джо Дассена, Шарля Азнавура, Жака Бреля, Джонни Холлидей, Эдит Пиаф, Мирей Матье, Патрисии Каас, Тото Кутуньо.

На гастроли в Россию музыкант ездит уже более шести лет. Побывав во многих городах, он считает, что русская публика глубокая и тонко чувствующая. Поэтому французский шансонье любит сюда возвращаться.

14 НОЯБРЯ, ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ, 6+

Где – сцена «Феско Холл», улица Верхнепортовая, 38

Во сколько – в 19:00

Валерий Леонтьев с программой «Я вернусь» во Владивостоке.

Публика услышит самые великие хиты артиста, уже давно ставшие классикой, и совсем новые, которые уже успели встать на первые строчки хит-парадов. Артиста будут сопровождать музыканты из группы «Эхо» и удивительно мощные танцоры балета «Опасные связи».

На концертах Леонтьева всегда безупречный звук и великолепное визуальное оформление сцены. Его шоу полностью соответствует мировым стандартам эстрадного искусства сегодняшнего дня.

15 НОЯБРЯ, «КВАТРО», 6+

Где – сцена «Феско Холл», улица Верхнепортовая, 38

Во сколько – в 19:00

Молодой коллектив, созданный в 2003 году и признанный одним из самых перспективных музыкально-вокальных коллективов российской эстрады. Красивые и элегантные молодые люди с безупречным стилем и вкусом, активно проповедуют приверженность к классической музыке, неподвластной времени.

«Кватро» работает в стиле музыки, которая не устаревает и несет в себе культурное наследие нашей страны: от классики в современной обработке и романсов – до золотых хитов советской и зарубежной эстрады.

19 НОЯБРЯ, КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ, 6+

Где – сцена «Феско Холл», улица Верхнепортовая, 38

Во сколько – в 19:00

Заслуженная артистка России, популярная певица и актриса, на счету которой немало ярких ролей, вошедших в золотой фонд отечественного кинематографа.

Зрителей ждет современное светомузыкальное шоу с выступлением певицы и танцевальной группы, феерическими костюмами и незабываемыми художественными образами, где прозвучат как новые песни, так и хиты прошлых лет.

19 НОЯБРЯ, «КРАСНОЕ ДЕРЕВО», 18+

Где – клуб «Водолей», улица переулок Павленко, 6

Во сколько – в 21:00

Столичный проект, сумевший объединить в качественный микс остросоциальные сюжеты треков.

Одна из самых популярных андеграундных групп начала 2000 годов. Песни этого коллектива слушала как молодежь, так и взрослое поколение. Долгое время о группе и о ее создателе Михаиле Краснодеревщике не было ничего слышно. И вот, наконец «Красное Дерево» стремительно, с большим успехом, вернулась на сцену.

24 НОЯБРЯ, «МЭЙБИ БЭЙБИ», 12+

Где – клуб «Америка», улица Выселковая, 39

Во сколько – в 19:00

Поп-дива русской музыкальной сцены, настырно забирается вверх на самые высокие позиции в чартах. Взорвав площадки совместным с Дорой хитом «Барбисайз» и сольным треком «sH1pu4Ka!» – артистка не спешит останавливаться, приготовив много красочного и запоминающегося контента в рамках долгожданного альбома «Мэйбилэнд».

26 НОЯБРЯ, «КАЛЕВАЛА», 18+

Где – клуб «Водолей», улица переулок Павленко, 6

Во сколько – в 21:00

«Калевала» отправляется в большой юбилейный тур, посвященный 15-летию группы – коллектив был основан в 2007 году Ксенией Маркевич и Никитой Андрияновым.

Все 15 лет своего существования «Калевала» активно гастролировала по городам России и Ближайшего Зарубежья, побывала в многочисленных турах по городам Европы, так же играла и в Латинской Америке. Группа была с теплом принята как отечественным слушателем, так и фанатами за пределами России, укрепив за собой статус культовой команды жанра.

28 НОЯБРЯ, АЛЕКСЕЙ ГЛЫЗИН, 0+

Где – сцена «Феско Холл», улица Верхнепортовая, 38

Во сколько – в 20:00

Советский и российский музыкант и певец, заслуженный артист. Его называли главным романтиком советской эстрады. Был гитаристом и вокалистом таких коллективов как «Добры молодцы», «Самоцветы», «Веселые ребята».

Тембр голоса певца, хорошо знакомый по песням «Зимний сад», «Ты не ангел», «То ли воля, то ли неволя» и «Поздний вечер в Сорренто», легко узнаваем.

Глызин идеально сочетает в своем творчестве традицию и эксперимент, поэтому его новые работы всегда удивляют даже самых преданных поклонников. Эксперимент для него – естественное состояние. Переходя от одного музыкального стиля к другому, он легко уживается в своем образе музыкального романтика.

30 НОЯБРЯ «САМОЦВЕТЫ», 12+

Где – сцена «Феско Холл», улица Верхнепортовая, 38

Во сколько – в 19:00

Советская и российская музыкальная группа. Создатель и бессменный руководитель – народный артист России Юрий Маликов.

Прозвучат самые известные песни: «Увезу тебя в тундру», «Мой адрес – Советский Союз», «Там, за облаками», «Вся жизнь впереди», «Не повторяется такое никогда», «Все, что в жизни есть у меня» и многие другие.

Специальный гость концерта – певец и композитор Александр Шевченко, который расширит красочную палитру любимых песен «Самоцветов» своими «Будет все, как ты захочешь», «Я тебя не буду искать» и другими композициями разных лет.

Совместная программа «Самоцветов» и Александра Шевченко – это отличное настроение и заряд позитивной энергией от талантливых музыкантов.

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